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Что такое единый платеж и кто его сможет применять

Что такое единый платеж и что он в себя включает Фото: freepik
С 1 января 2023 года в Казахстане введен единый платеж, так как в Налоговый кодекс добавлены соответствующие поправки. Кто его сможет применять и что он в себя включает, рассказали в ЕНПФ, сообщает Zakon.kz.

Единый налоговый платеж (ЕНП) — это перечисление денег единой платежкой для всех налогов. Он включает в себя индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование.  

Единый платеж с заработной платы смогут применять индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства, которые работают по специальным налоговым режимам (СНР):

  • СНР на основе упрощенной декларации;
  • СНР для производителей сельскохозяйственной продукции.

Они же выступают налоговыми агентами в части перечисления единого платежа с дохода работников.

В единый платеж включаются:

  • ИПН с дохода работников,
  • обязательные пенсионные взносы (ОПВ),
  • социальные отчисления,
  • взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

Ставка единого платежа составляет:

  • с 1 января 2023 года – 20%;
  • с 1 января 2024 года – 21,5%;
  • с 1 января 2025 года – 23,8%;
  • с 1 января 2026 года – 24,8%;
  • с 1 января 2027 года – 25,8%;
  • с 1 января 2028 года – 26,3%.

Для плательщиков единого платежа доля обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в ставке единого платежа составляет:

  • с 1 января 2023 года – 50%;
  • с 1 января 2024 года – 46,5%;
  • с 1 января 2025 года – 42%;
  • с 1 января 2026 года – 40,3%;
  • с 1 января 2027 года – 38,8%;
  • с 1 января 2028 года – 38%.

Срок перечисления единого платежа - ежемесячно не позднее 25 числа, следующего за отчетным - через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Как отметили в ЕНПФ, введение единого платежа должно упростить представителям малого бизнеса, работающим по СНР, уплату всех налогов и других обязательных платежей, которая теперь будет осуществляться одним платежным поручением.

Также плюсом является то, что в совокупности общая сумма данного платежа меньше, чем при раздельной уплате. Вместе с тем, налоговый агент в соответствующей декларации самостоятельно определяет единый порядок обложения доходов работников, подлежащих обложению у источника выплаты. Выбранный порядок обложения доходов работников, подлежащих обложению у источника выплаты в первоначальной или очередной декларации, не подлежит изменению в течение налогового периода.

Также с 1 января 2023 года увеличен максимальный доход, применяемый для исчисления пенсионных выплат по возрасту (солидарной пенсии) с 46 до 55 МРП, что коснется как вновь входящих в систему пенсионеров, так и уже состоявшихся.

При этом по пенсионерам, вышедшим на пенсию до 1 января 2023 года, перерасчет пенсии коснется только тех лиц, у которых средний доход за 3 года для исчисления размера пенсии был выше 46 МРП.

Кроме этого, повышен минимальный размер базовой пенсии, теперь он составляет 24 341 тенге (60% от величины прожиточного минимума, который составляет в 2023 году 40 567 тенге).

В 2022 году минимальный размер базовой пенсии составлял 20 191 (54% от величины прожиточного минимума, который составлял в 2022 году 37 389 тенге).

С 1 января 2023 года на 5% увеличены выплаты из ЕНПФ пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых после 1 января 2018 года.

В результате с начала года увеличился совокупный размер пенсии казахстанцев.

Еще одно из нововведений - с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года женщины смогут выходить на пенсию в 61 год.

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Лариса Черненко
ЕНПФ Казахстан
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