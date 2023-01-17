Что такое единый платеж и кто его сможет применять
Единый налоговый платеж (ЕНП) — это перечисление денег единой платежкой для всех налогов. Он включает в себя индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование.
Единый платеж с заработной платы смогут применять индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства, которые работают по специальным налоговым режимам (СНР):
- СНР на основе упрощенной декларации;
- СНР для производителей сельскохозяйственной продукции.
Они же выступают налоговыми агентами в части перечисления единого платежа с дохода работников.
В единый платеж включаются:
- ИПН с дохода работников,
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ),
- социальные отчисления,
- взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
Ставка единого платежа составляет:
- с 1 января 2023 года – 20%;
- с 1 января 2024 года – 21,5%;
- с 1 января 2025 года – 23,8%;
- с 1 января 2026 года – 24,8%;
- с 1 января 2027 года – 25,8%;
- с 1 января 2028 года – 26,3%.
Для плательщиков единого платежа доля обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в ставке единого платежа составляет:
- с 1 января 2023 года – 50%;
- с 1 января 2024 года – 46,5%;
- с 1 января 2025 года – 42%;
- с 1 января 2026 года – 40,3%;
- с 1 января 2027 года – 38,8%;
- с 1 января 2028 года – 38%.
Срок перечисления единого платежа - ежемесячно не позднее 25 числа, следующего за отчетным - через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан".
Как отметили в ЕНПФ, введение единого платежа должно упростить представителям малого бизнеса, работающим по СНР, уплату всех налогов и других обязательных платежей, которая теперь будет осуществляться одним платежным поручением.
Также плюсом является то, что в совокупности общая сумма данного платежа меньше, чем при раздельной уплате. Вместе с тем, налоговый агент в соответствующей декларации самостоятельно определяет единый порядок обложения доходов работников, подлежащих обложению у источника выплаты. Выбранный порядок обложения доходов работников, подлежащих обложению у источника выплаты в первоначальной или очередной декларации, не подлежит изменению в течение налогового периода.
Также с 1 января 2023 года увеличен максимальный доход, применяемый для исчисления пенсионных выплат по возрасту (солидарной пенсии) с 46 до 55 МРП, что коснется как вновь входящих в систему пенсионеров, так и уже состоявшихся.
При этом по пенсионерам, вышедшим на пенсию до 1 января 2023 года, перерасчет пенсии коснется только тех лиц, у которых средний доход за 3 года для исчисления размера пенсии был выше 46 МРП.
Кроме этого, повышен минимальный размер базовой пенсии, теперь он составляет 24 341 тенге (60% от величины прожиточного минимума, который составляет в 2023 году 40 567 тенге).
В 2022 году минимальный размер базовой пенсии составлял 20 191 (54% от величины прожиточного минимума, который составлял в 2022 году 37 389 тенге).
С 1 января 2023 года на 5% увеличены выплаты из ЕНПФ пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых после 1 января 2018 года.
В результате с начала года увеличился совокупный размер пенсии казахстанцев.
Еще одно из нововведений - с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года женщины смогут выходить на пенсию в 61 год.