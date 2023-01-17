В КГД рассказали, как должен работать на практике закон о банкротстве граждан
Фото: Zakon.kz
Смотрите онлайн-конференцию КГД, организованную ИС "Параграф", в ходе которой будут даны разъяснения ключевых положений закона о банкротстве физлиц, сообщает Zakon.kz.
Ведущий – Кайрат Миятов, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК. Вы узнаете, как должен работать на практике новый закон, а также услышите ответы на ряд важных вопросов, поступивших от участников до мероприятия.
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