В КГД рассказали, как должен работать на практике закон о банкротстве граждан

Фото: Zakon.kz

Смотрите онлайн-конференцию КГД, организованную ИС "Параграф", в ходе которой будут даны разъяснения ключевых положений закона о банкротстве физлиц, сообщает Zakon.kz.

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