Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В КГД рассказали, как должен работать на практике закон о банкротстве граждан

В КГД рассказали, как должен работать на практике закон о банкротстве граждан Фото: Zakon.kz
Смотрите онлайн-конференцию КГД, организованную ИС "Параграф", в ходе которой будут даны разъяснения ключевых положений закона о банкротстве физлиц, сообщает Zakon.kz.

Ведущий – Кайрат Миятов, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК. Вы узнаете, как должен работать на практике новый закон, а также услышите ответы на ряд важных вопросов, поступивших от участников до мероприятия.


Читайте также

Блокпосты установили в Кызылординской области

Умерла жена экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева

Без воды остался самый густонаселенный район Мангистауской области

Анастасия Стативкина
ПРАВМЕДИА
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
Бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в розыск
В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В девяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Что такое единый платеж и что он в себя включает
Что такое единый платеж и кто его сможет применять
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления