Представители ДГД отвечают на вопросы по банкротству граждан

Фото: Zakon.kz

Смотрите на портале ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" онлайн-конференцию, организованную ДГД по городу Астана КГД МФ РК на тему "Банкротство физических лиц".

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