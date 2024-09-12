Представители ДГД отвечают на вопросы по банкротству граждан
Фото: Zakon.kz
Смотрите на портале ПРАВМЕДИА от ИС "Параграф" онлайн-конференцию, организованную ДГД по городу Астана КГД МФ РК на тему "Банкротство физических лиц".
В прямом эфире представитель ДГД ответит на вопросы по указанной тематике, поступившие в редакцию до мероприятия.
Спикер: Зауытбекұлы Исабек, руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Департамента государственных доходов по городу Астане.
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