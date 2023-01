Из-за морозов жители Узбекистана согревались и готовили еду на кострах

В Сети опубликовали последствия морозов в Узбекистане.

В Ташкенте наблюдаются перебои с электричеством, отоплением и газоснабжением. Жители стали выходить на улицу и готовить еду на кострах. В городе также открыли мобильные пункты обогрева.

Brutal winter/energy cuts in Uzbekistan: Extremely angry population - rural & urban - preoccupied with most basic needs: how to heat at least one room, maintain water supply in icy conditions. Frozen Uzbekistan never resented cold and authorities this much in our lifetime. pic.twitter.com/591BTSWbi0