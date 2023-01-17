Из-за морозов жители Узбекистана согревались и готовили еду на кострах

Из-за аномальных морозов в Узбекистане жители вынуждены пользоваться пунктами обогрева. Еду они готовят на кострах во дворах, сообщает Zakon.kz.

В Сети опубликовали последствия морозов в Узбекистане.

В Ташкенте наблюдаются перебои с электричеством, отоплением и газоснабжением. Жители стали выходить на улицу и готовить еду на кострах. В городе также открыли мобильные пункты обогрева.

У многих жителей сегодня в домах нет электричества, отопления и газа. Люди выходят на улицу чтобы согреться у костра.

#Uzbekistan #icestorm #tashkent2023 pic.twitter.com/0tUP0MbXrA — contemptr@gmail.com (@50Ramil) January 15, 2023





Brutal winter/energy cuts in Uzbekistan: Extremely angry population - rural & urban - preoccupied with most basic needs: how to heat at least one room, maintain water supply in icy conditions. Frozen Uzbekistan never resented cold and authorities this much in our lifetime. pic.twitter.com/591BTSWbi0 — Navbahor Imamova (@Navbahor) January 15, 2023





3.14здец как кисёна жалко...#Узбекистан #морозы

А тем временем с позором уволенный за провал в подготовке отопительного сезона в Ташкенте (уже) бывший мэр пытался с семьёй свалить в Турцию, как узнал, что им займутся СГБ и прокуратура. Не получилось. pic.twitter.com/UfaFzyyF4D — Z ⭐ Димон ⭐️ Ташкент 🇺🇿 LFC ⚽️ (@lfc_dimon) January 16, 2023





Ташкент, Узбекистан.

Люди греются от костра на улице pic.twitter.com/qvYSXz6Bf5 — Ateo Breaking Telegram-канал (@AteoBreaking) January 16, 2023

Ранее исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахманов поручил в течение недели обеспечить потребности населения на электричество и газ, а также моментально реагировать на аварийные отключения.

16 января стало известно о том, что из-за ситуации с тепло- и энергоснабжением президент Узбекистана уволил главу Ташкента и нескольких руководителей компаний.