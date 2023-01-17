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Из-за морозов жители Узбекистана согревались и готовили еду на кострах

морозы в Узбекистане Фото: Twitter/Alex79628990
Из-за аномальных морозов в Узбекистане жители вынуждены пользоваться пунктами обогрева. Еду они готовят на кострах во дворах, сообщает Zakon.kz.

В Сети опубликовали последствия морозов в Узбекистане.

В Ташкенте наблюдаются перебои с электричеством, отоплением и газоснабжением. Жители стали выходить на улицу и готовить еду на кострах. В городе также открыли мобильные пункты обогрева.




Ранее исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахманов поручил в течение недели обеспечить потребности населения на электричество и газ, а также моментально реагировать на аварийные отключения.

16 января стало известно о том, что из-за ситуации с тепло- и энергоснабжением президент Узбекистана уволил главу Ташкента и нескольких руководителей компаний.

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