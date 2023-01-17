"Ответ не принимается" — Смаилов отчитал акимов двух областей

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отчитал акимов Улытауской и Западно-Казахстанской областей за неосвоение выделенного бюджета на программу "Ауыл – Ел бесігі", сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании правительства премьер-министр отметил, что в Улытауской области выявлены значительные неосвоения по госпрограмме. В связи с этим он спросил главу региона Берика Абдыгалиулы, какие меры он планирует предпринять.

"В рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" при уточнении бюджета в мае 2022 года из Нацфонда было выделено более 600 млн тенге. Конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы были проведены управлением строительства Карагандинской области. Договора были переданы в Улытаускую область только 15 октября 2022 года. При разделении бюджетов двух областей целевые трансферты из республиканского бюджета были разделены постановлением правительства в конце августа 2022 года и внедрены только в сентябре". Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы

Он отметил, что по четырем фельдшерско-акушерским пунктам (ФАП) выделены средства в сумме более 480 млн тенге, освоено более 208 млн тенге. Строительно-монтажные работы выполнены в среднем на 35%. Для софинансирования строительства из областного бюджета выделено еще 124 млн тенге.

Кроме того, на строительство ФАПов в поселке Жанаарка выделено более 900 млн тенге. В 2022 году – более 154 млн тенге, освоено – более 97%. В текущем году предусмотрено 444 млн тенге, но потребуется еще 300 млн тенге.

"В текущем году по области предусмотрена реализация 19 проектов в 10 сельских населенных пунктах на сумму более 1 млрд тенге. Из них 17 проектов по ремонту внутрипоселковых дорог в Улытауском и Жанааркинском районах. Первый проект – продолжение строительства ФОКа в поселке Жанаарка, второй – проведение капитального ремонта дома культуры в поселке Карсакпай Улытауского района. В результате будет создано 150 временных рабочих мест". Берик Абдыгалиулы

Глава региона заверил, что все проекты под контролем и будут завершены в сроки.

Но такой ответ не устроил Алихана Смаилова.

"Берик Абдыгалиевич, эти проекты являются очень важными, деньги выделены. Ваша задача – реализация этих проектов. Поэтому ваш ответ не принимается". Премьер-министр РК Алихан Смаилов

По словам премьера, значительные неосвоенная сложились и в Западно-Казахстанской области.

"Нариман Турегалиевич, у вас из 47 проектов завершено только 25. Сможете обеспечить реализацию запланированных проектов?" – спросил Смаилов.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, отвечая на вопрос, сказал, что в рамках специального проекта "Ауыл – Ел бесігі" выделено 12 млрд тенге. В 2022 году на реализацию 47 проектов, направленных на модернизацию социально-инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, из республиканского бюджета выделено более 7 млрд тенге. Однако из них завершены только 25 проектов, остальные 22 будут продолжены в текущем году.