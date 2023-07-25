Сотни миллиардов тенге на программу по развитию сел: где хуже всего осваивают деньги

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК отметил, что в Алматинской и Улытауской областях плохо осваивают средства по программе "Ауыл – ел бесігі", сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что финансирование программы ежегодно увеличивают. За три прошедших года на эти цели из республиканского бюджета выделили 326 млрд тенге. Более чем в тысяче сел реализовали свыше 3,7 тысяч проектов по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. Создали порядка 33 тысяч рабочих мест.

В 2022 году из республиканского бюджета выделили 198,2 млрд тенге. По программе планируют реализовать почти 2 тысячи проектов в 800 населенных пунктах. Хорошая динамика по освоению выделенных средств, по словам главы правительства, заметна в Павлодарской, Актюбинской и Кызылординской областях.

"Низкий уровень отмечается в Алматинской и Улытауской областях. Неэффективное планирование и использование бюджетных средств, несвоевременно проведенные тендеры, отсутствие должного контроля приводят к срывам сроков введения объектов. К примеру, строительство медицинских учреждений в селах Атасу, Бидайык, Бостумсык и Сарысу Улытауской области в 2022 году профинансировали в полном объеме из республиканского бюджета, однако на сегодняшний день строительные работы до сих пор не завершены. В районе им. Мусрепова Северо-Казахстанской области строительство дороги протяженностью 53,5 км должны были завершить в прошлом году. Но из запланированного объема ввели в эксплуатацию только 26,5 км. Значит, 50% плана еще не выполнено". Алихан Смаилов

Очень важно, подчеркнул Алихан Смаилов, практично распределять средства в регионах. Он потребовал исключать случаи, когда в одном районе реализуют несколько проектов, а в других – ни одного. При этом он отметил, что развитие перспективных населенных пунктов требует особого внимания. В последующем эти села должны будут привлекать жителей из менее перспективных населенных пунктов.

По поручению главы государства в 2022 году приняли Концепцию развития сельских территорий до 2027 года. В ее рамках проект "Ауыл – ел бесігі" – один из основных инструментов по модернизации сельской инфраструктуры. К 2027 году планируется, что все 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития доведут до параметров Системы региональных стандартов.

Министерству национальной экономики совместно с акиматами областей премьер поручил обеспечить качественную и своевременную реализацию всех проектов "Ауыл – ел бесігі". Министерству финансов совместно с Министерством национальной экономики и акиматами областей он приказал проработать вопрос максимального финансирования программы "Ауыл – ел бесігі" из республиканского и местных бюджетов. Акимы областей, согласно распоряжению Алихана Смаилова, должны активизировать работу по привлечению частных инвестиций для развития сельских территорий. При этом особое внимание премьер поручил уделять развитию приграничных сел.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами областей Смаилов дал поручение принять все необходимые меры и обеспечить достижение целевых индикаторов Концепции развития сельских территорий.

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, около 2,8 тысячи сельских населенных пунктов в стране не охвачены мерами поддержки в рамках программы "Ауыл – ел бесігі". Некоторые из них в будущем могут "потерять потенциал".

