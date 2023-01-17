В Таиланде взорвался нефтяной танкер
Фото: EasternFireFighters
В Таиланде восемь человек пропали без вести при взрыве нефтяного танкера, который произошел на реке Мае Клонг в районе Муанг, сообщает Zakon.kz
Обращение о взрыве на борту танкера Smooth Sea 22 поступило в полицию около 09:17 утра (08:17 по времени Астаны). , сообщает Bangkok Post.
Танкер проходил регулярное техническое обслуживание на верфи, и его баки были пустыми.
Взрыв слышали и ощущали в радиусе нескольких километров. В домах выбило оконные стекла. Примерно через час в морском департаменте сообщили, что пожар на судне взяли под контроль.
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