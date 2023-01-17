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Умерла жена экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева

бывший президент Кыргызстана Фото: wikimedia
Вторая жена Курманбека Бакиева Назгуль Толомушева скончалась в столице Беларуси Минске от сердечной недостаточности, сообщает Zakon.kz.

По данным издания "Вечерний Бишкек", Назгуль Толомушева ушла из жизни 15 января 2023 года. 

Тело доставят в Кыргызстан для похорон.

У Назгуль Толомушевой вместе с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым имеются двое детей – дочь Лейла и сын Данияр.

Назгуль Толомушева жила с Курманбеком Бакиевым с 1995 года, с тех пор, когда он работал акимом Тогуз-Тороузского района. При этом во время своего президентства Курманбек Бакиев был официально женат на Татьяне Бакиевой.

После апрельских событий 2010 года Курманбек Бакиев обосновался в Беларуси. 

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