Умерла жена экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева
Фото: wikimedia
Вторая жена Курманбека Бакиева Назгуль Толомушева скончалась в столице Беларуси Минске от сердечной недостаточности, сообщает Zakon.kz.
По данным издания "Вечерний Бишкек", Назгуль Толомушева ушла из жизни 15 января 2023 года.
Тело доставят в Кыргызстан для похорон.
У Назгуль Толомушевой вместе с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым имеются двое детей – дочь Лейла и сын Данияр.
Назгуль Толомушева жила с Курманбеком Бакиевым с 1995 года, с тех пор, когда он работал акимом Тогуз-Тороузского района. При этом во время своего президентства Курманбек Бакиев был официально женат на Татьяне Бакиевой.
После апрельских событий 2010 года Курманбек Бакиев обосновался в Беларуси.
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