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Законодательство РК

Уголовное дело на "КазАвтоЖол" возбудила прокуратура Алматинской области

прокуратура Алматинской области возбудила дело на "Казавтожол" Фото: gov.kz
Прокуратура Алматинской области намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на республиканской трассе "Алматы-Шелек-Хоргос" погиб один человек, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Алматинской области начала досудебное расследование по части 3 статьи 353 Уголовного кодекса "Нарушение действующих на транспорте правил, повлекшее по неосторожности смерть человека" в отношении лиц, ответственных за эксплуатацию дорог и обеспечение безопасности дорожного движения.


"Прокуратура намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на 165-м километре республиканской трассы "Алматы-Шелек-Хоргос" в результате ДТП погиб человек. Основной причиной аварии является гололед и несвоевременная очистка дорожного покрытия АО "НК "КазАвтоЖол".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

В соответствии со статьей 19 Закона РК "Об автомобильных дорогах" дорожный орган и управляющие автомобильными дорогами несут ответственность за содержание обслуживаемых автомобильных дорог и сооружений на них в состоянии, обеспечивающем бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств.

Расследованием дела занимается Следственное управление Департамента полиции Алматинской области.

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