Прокуратура возбудила уголовное дело на полицию Талгарского района

Прокуратура Алматинской области завела уголовное дело по факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района после убийства, изнасилования и похищения, совершенного одним человеком, сообщает Zakon.kz.

Об этом прокуратура сообщила на своем официальном сайте.

"6 сентября 2025 года прокуратурой области возбуждено уголовное дело по факту бездействия (ст.370 ч.4 УК) должностных лиц УП Талгарского района, выразившегося в непринятии должных мер и задержанию подозреваемого в изнасиловании, совершившего резонансное убийство мужчины и похищение малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат, Талгарского района", — говорится в сообщении.

Дело принято в производство специальных прокуроров, ход расследования находится на особом контроле прокуратуры области.

Также прокуратура предупреждает об ответственности за распространение недостоверной информации и просит верить только официальным источникам.

Иная информация в соответствии с требованием ст.201 УПК РК, не подлежит разглашению.

6 сентября в Алматинской области задержали мужчину по подозрению в убийстве и похищении девочки.