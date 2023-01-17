Дармен Садвакасов: В Казахстане одна из сильнейших и самых перспективных шахматных сборных в мире

Недавно в Алматы триумфально для нашей страны завершился шахматный чемпионат мира по рапиду и блицу. Об итогах масштабного соревнования и спортивных перспективах нашей страны в эксклюзивном интервью рассказал вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов.

"Мы реализовали все задачи"

Дармен Канатович, в первую очередь, как вы оцениваете спортивные итоги домашнего для Казахстана чемпионата мира?

– Результаты выступления наших шахматисток еще раз доказали, что у Казахстана одна из сильнейших и наиболее перспективных по возрасту сборных в мире. Ранее наша женская команда вошла в лидирующую пятерку на Всемирной шахматной олимпиаде в Индии, Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу и вице-чемпионкой по рапиду в Польше, Жансая Абдумалик побеждала на этапе Гран-при в Гибралтаре, а Динара Садуакасова завоевала титул чемпионки Азии в Китае. Поэтому мы с оптимизмом смотрели на нынешнее мировое первенство и создавали все необходимые условия, чтобы представители Казахстана продемонстрировали достойную игру. Вторая подряд золотая медаль Бибисары в блице и серебряная награда Динары в рапиде полностью оправдали наши надежды. У нас очень сильная сборная, и мы радуемся каждой казахстанской победе.

Стоит особо отметить, что наши девушки на пути к наградам показали по-настоящему волевой характер. На экваторе турнира Бибисара Асаубаева находилась только на 12-м месте, но затем провела блестящую беспроигрышную серию, одолела целый ряд принципиальных соперниц и в последнем туре вырвала итоговую победу. До этого в рапиде такой же блестящий финиш был у Динары Садуакасовой – за тур до конца она поднялась на чистое первое место. Только тай-брейк с 16-й чемпионкой мира среди женщин Тань Чжунъи решил исход всего рапид-соревнования. Жансая Абдумалик также в рапиде до последнего тура боролась за золотую медаль, но в итоге поделила 3-5 места и заняла пятую позицию по дополнительному коэффициенту. В целом, это успешное выступление, что также отметил президент Касым-Жомарт Токаев в своих поздравительных телефонограммах Бибисаре, Динаре и Жансае.

Важно отметить, что кроме наших заслуженных чемпионок, в Казахстане появляется целое поколение талантливых девушек, которые усиливаются с каждым днем и уже побеждают на детско-юношеских чемпионатах мира в разных возрастных категориях. В такой конкурентной среде, когда есть признанные лидеры и ближайший одаренный резерв, наша сборная будет претендовать на самые высокие международные награды.

Какие можно сделать организационные выводы после проведения столь масштабного мероприятия?

– Фактически одновременно и в кратчайшие сроки в Алматы были организованы четыре открытых турнира по блицу и рапиду с участием сотен ведущих спортсменов со всех континентов. Плюс в один из дней состоялся массовый детский турнир – большой праздник для казахстанских талантов. Всего на подготовку у нас оказалось около 40 дней. Мы ценили каждую минуту: планировали, вели переговоры с партнерами, выстраивали логистику, обучали волонтеров, оборудовали турнирный зал, вели информационную работу. Турнир пролетел за шесть дней, и сейчас уже осталось приятное послевкусие, поскольку нам удалось реализовать все поставленные перед собой задачи.

Во-первых, мы собрали всех ведущих игроков планеты – чемпионов мира, претендентов на это звание, рейтинг-лидеров, звезд онлайн-шахмат, легендарных ветеранов и подающих надежды юниоров. Вместе с ними за одну доску сели самые сильные и наиболее перспективные казахстанские шахматисты. Все наши игроки, от гроссмейстеров до самых юных дарований, получили бесценный опыт.

Во-вторых, мы рассчитывали на спортивные достижения в женских турнирах и получили сразу две медали. Это показатель стабильного и уверенного развития. Мы укрепили имидж казахстанской шахматной школы как одной из ведущих на международной арене.

В-третьих, мы хотели, чтобы весь мир увидел Казахстан и Алматы с позитивной туристической стороны, оценил культуру и гостеприимство нашего народа, познакомился с горнолыжным курортом "Шымбулак", высокогорным катком "Медеу" и другими достопримечательностями. Восхождение 16 чемпиона мира Магнуса Карлсена на алматинские горы попало во все шахматные тренды в социальных сетях, о нем писали десятки СМИ, смотрели миллионы пользователей интернета. Пост Магнуса с "Медеу" в Инстаграме набрал порядка 120 тыс. лайков и миллионы просмотров, а его твиты с церемонии открытия турнира посмотрели 4,2 млн человек. Мы прогнозировали этот эффект ненавязчивой рекламы от узнаваемых людей, и можем с уверенностью сказать, что естественное продвижение имиджа нашей страны за рубежом гораздо эффективнее заказных роликов или статей в европейских и американских медиа.

В результате.предгорья Алатау стали излюбленным местом отдыха между игровыми днями для большинства наших звездных гостей. К слову, с горным походом связано и мое личное яркое впечатление – в дружеских партиях на свежем воздухе на высоте 3200 метров я сыграл вничью с Магнусом Карлсеном и победил чемпиона мира по блицу 2021 года Максима Вашье-Лаграва. Для любого шахматиста сыграть такие партии – значит надолго оставить приятные впечатления.

Кроме того, мы сводили многочисленную делегацию ФИДЕ в Государственный музей искусств им. Кастеева и получили восторженные отзывы. Местные гиды в ходе поездок по городу рассказывали шахматистам об истории, архитектуре и выдающихся людях Алматы. Всем игрокам, тренерам и судьям был презентован и подарен легендарный алматинский апорт.

В-четвертых, в рамках чемпионата мира состоялось закрытие Года женщины в шахматах, объявленного ФИДЕ. Для Казахстана, который представляет ведущая женская сборная в мире, это событие имело особый смысл. Важнейшим мероприятием в Алматы стал семинар "Роль женщин в шахматах", которую провела управляющий директор ФИДЕ, женский гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола. По окончанию мастер-класса она дала сеанс одновременной игры юным казахстанским игрокам, причем в двух партиях наши дети одержали победы.

В-пятых, мы уделили значительное внимание детским шахматам. Провели для ребят большой открытый турнир, помогали им увидеть и пообщаться с сильнейшими шахматистами мира, организовали автограф-сессию с Магнусом Карлсеном. Действующий чемпион мира после похода в горы и уверенных побед за доской находился в прекрасном настроении, охотно раздавал сотни автографов, фотографировался с детьми, мотивировал юных дарований в интервью. Я уверен, что уже в январе мы получим новый приток детей в шахматы, поскольку лучшей популяризации игры трудно придумать.

Какая атмосфера царила в дни турнира среди интернациональной команды организаторов?

– С организационной стороны объединенная команда ФИДЕ и Казахстанской федерации шахмат проявила себя эффективно и профессионально. Внутри коллектива даже в самые трудные моменты сохранялась дружеская и уважительная атмосфера, люди выполняли десятки задач и работали допоздна. Тех, кто уходил последними из офиса и игрового зала в 2-3 часа ночи, в общем чате мы называли "последними самураями". А уже в 7-8 утра для каждого начинался новый рабочий день, с постоянными переговорами, звонками, координацией процессов.

С такими нагрузками возможно справиться только при абсолютно доверительных отношениях. Неслучайно президент ФИДЕ Аркадий Дворкович отметил высочайший уровень проведения турнира и вручил нам почетный знак "За прекрасную организацию".

Подчеркнули гостеприимство Казахстана и сотни участников чемпионата – помимо четкой организации соревнований, они обратили внимание на душевное отношение хозяев к каждому игроку, тренеру, судье, журналисту. Мы действительно старались реагировать на все запросы гостей и показывать им нашу страну с наилучшей точки зрения.

"Играть в шахматы становится модно"

Насколько важной в проведении турнира оказалась роль государства и других партнеров?

– На протяжении всего времени мы ощущали внимание главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, Администрации Президента и всех заинтересованных правительственных органов. Непосредственную поддержку в организации соревнования оказали Министерство культуры и спорта РК и акимат города Алматы. На полях мероприятия состоялось несколько важных встреч руководства профильного министерства и акимата с делегацией ФИДЕ о дальнейшем развитии казахстанских шахмат.

Мы бы особо хотели поблагодарить акимат города Алматы и лично акима Ерболата Досаева за предоставление отличной игровой площадки – Дворца спорта им. Балуана Шолака, а также обеспечение безопасности, медицинского сопровождения, транспорта и другой организационной помощи.

Одним из ключевых направлений государственной работы в Казахстане станет, безусловно, внедрение шахмат в общеобразовательные школы в качестве факультативного предмета уже в этом году. Нам предстоит адаптировать международный опыт, отобрать и обучить преподавателей, выбрать методологические подходы, сформировать учебные материалы и планы, подготовить самих детей. Специально для этого в шахматной федерации будет создана квалифицированная команда координаторов.

Также необходимо подчеркнуть роль нашего генерального партнера – компании Freedom Broker, обеспечившей призовой фонд турнира в 1 млн долларов, и других партнеров – Lancaster Group, Shokan Ualikhanov School, Chess Legends, "Тиолайн", Turan.

Кроме того, благодаря многим медиа-партнерам удалось обеспечить серьезное информационное сопровождение. Нам было легко рассказывать о чемпионате, потому что казахстанские и зарубежные журналисты, операторы, блогеры, редакторы делали свою работу профессионально и освещали турнир с искренней симпатией.

Для государства, местных спонсоров и всех граждан через этот масштабный чемпионат было важно показать, что в нашей стране все стабильно и безопасно, ситуация под контролем, люди нацелены на развитие, у Казахстана и Алматы есть огромный экономический, инвестиционный и туристический потенциал.





Фото: архив Дармена Садвакасова





Главные трофеи чемпионата мира завоевали Магнус Карлсен в рапиде и блице, Тань Чжунъи в рапиде и Бибисара Асаубаева в блице. Однако на церемонии закрытия турнира был объявлен обладатель еще одного важного приза – "За лучшую атакующую комбинацию", им стал Даниил Дубов. Какова история этой награды?

– Этот специальный приз учрежден семьей Галимуллы Батырхановича Сайденова, который основал Казахстанскую шахматную федерацию в 1992 году и заложил основу для процветания отечественных шахмат. В том же году он руководил мужской и женской сборными на дебютной для Казахстана Всемирной шахматной олимпиаде в Маниле (Филиппины). Он был очень разносторонним человеком, писал книги о шахматах, занимался математикой, являлся кандидатом технических наук.

Впервые приз в память о Галимулле Сайденове был вручен в 2008 году на чемпионате мира ФИДЕ по блицу в Алматы выдающейся венгерской шахматистке Юдит Полгар.

В 2022 году независимая комиссия по присуждению этой награды, состоящая из гроссмейстеров из разных стран, единогласно проголосовала за партию Даниила Дубова черными фигурами против Аниша Гири. В рапиде Дубов провел фантастическую затяжную контратаку с жертвой трех пешек и качества подряд и преследованием короля через полдоски. Почетная награда, присвоенная Даниилу Дубову, изготовлена на Казахстанском монетном дворе. Семья нашего прославленного шахматного деятеля надеется, что этот приз станет традиционным.

Одним из откровений турнира стала крайне высокая посещаемость чемпионата – зрители каждый день заполняли трибуны Дворца спорта им. Балуана Шолака. Свое удивление этому высказывали и руководители ФИДЕ, и игроки, и шахматные аналитики. Чем можно объяснить такой феномен?

– Очевидно, что чемпионат мира стал большим новогодним подарком для казахстанцев. Шахматы набирают все большую популярность в нашей стране, играть в шахматы становится модно – и это неудивительно. У нас есть государственная поддержка, появляются гроссмейстеры мирового уровня, а также чемпионы мира среди детей и юниоров; регулярно проводятся международные и любительские турниры, повсюду открываются секции, о шахматах охотно пишут СМИ.

Еще до начала чемпионата мира наша команда сообщила, что все билеты на трибуны проданы, но спрос по-прежнему остается высоким. Мы приложили все усилия, чтобы по возможности помочь болельщикам. Такое внимание со стороны аудитории – лучшая оценка нашей организационной и информационной работы. Нужно отдать должное и шахматным звездам, которые в Алматы вели себя открыто и с удовольствием общались с публикой в редкие моменты между турами. Тот же Магнус Карлсен только после одной церемонии открытия раздал порядка 500 автографов.

Кстати, тот же Карлсен перед началом турнира отметил, что новая массовая любовь к шахматам возникла в период пандемийного карантина. Игра в онлайн-шахматы стала одним из распространенных способов времяпровождения. На ваш взгляд, какие перспективы у казахстанских шахмат в онлайне?

– Безусловно, очередной этап глобального развития образования связан с Интернетом. В этом направлении идут и шахматы, которые постепенно признаются важным элементом общеобразовательного процесса. Ежедневно в Интернете играется около 17 млн партий. Только на платформе Chess.com зарегистрировано более 95 млн человек, есть и другие популярные сайты и мобильные приложения. В онлайне проводятся официальные чемпионаты ФИДЕ и большие коммерческие турниры. К примеру, за неделю до соревнований в Алматы на Chess.com состоялся грандиозный турнир Speed Chess Championship с призовым фондом в 100 тыс. долларов, где в финале американец Хикару Накамура в ожесточенной борьбе одолел Магнуса Карлсена. Такие соревнования собирают огромное количество просмотров.

Казахстан, безусловно, идет в сторону развития этого сегмента. Наши молодые команды в онлайн-соревнованиях часто добиваются даже более значимых результатов, чем в офлайне. Так, в 2021 году на Всемирной онлайн-олимпиаде по шахматам объединенная мужская и женская сборная Казахстана вошла в восьмерку сильнейших, одолев по ходу чемпионата Китай, Армению, Грузию, Грецию, Румынию и других. Нашу команду в четвертьфинале с невероятным трудом на тай-брейке сумели остановить только американцы. В том же году Бибисара Асаубаева победила на онлайн-чемпионате Азии по шахматам среди женщин.

Сейчас на chess.com в блице павлодарский гроссмейстер Денис Махнев имеет очень высокий рейтинг выше 3000 пунктов и входит в мировой топ-50. 18-летний шахматист из Астаны Казыбек Ногербек в "пуле" (популярный в Интернете контроль до 1 минуты на партию) с рейтингом 3020 находится в числе сорока сильнейших игроков планеты. Я думаю, ни один опытный казахстанский гроссмейстер в онлайне не способен на равных противостоять этим ребятам в сверхбыстрых контролях. Потому что здесь важно не только понимать шахматы, но и виртуозно владеть компьютерной мышкой, делая по десять ходов за секунду.

Для тысяч казахстанских юношей и девушек онлайн-формат – это возможность приобщаться к мировой шахматной культуре, играть в турнирах, не выходя из дома, регулярно смотреть партии великих чемпионов. В рамках реализации дорожной карты по развитию казахстанских шахмат, которая, я надеюсь, будет утверждена в ближайшее время, мы будем выдвигать новые инициативы в данном направлении.

К слову, я сам имею прямое отношение к онлайн-стартапу Chess Legends. Вместо традиционных подходов в шахматном образовании мы применяем современные технологии, включая искусственный интеллект и машинное обучение. Мобильная программа подбирает уникальный план подготовки на основе персональных данных каждого пользователя. У нас накоплена большая база данных, включая около 25 тыс. позиций и сотни эксклюзивных видеоуроков от 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, номера один женского мирового рейтинга Хоу Ифань, лучшего тренера Азии Евгения Владимирова, а также меня самого. Судя по предварительным договоренностям, очень скоро список наставников пополнит целый ряд других сильнейших гроссмейстеров планеты.

Этот казахстанский стартап мы рассматриваем как глобальную инициативу, и уже в январе этого года будем презентовать его на крупнейшей инвестиционной площадке Asian Financial Forum в Гонконге. Кроме того, в нашей стране есть и другие перспективные онлайн-проекты – например, активно применяет цифровые инструменты в шахматном обучении международный мастер Берик Аккозов и его проект ABChess.

"Будет создаваться атмосфера роста"

В ходе алматинского чемпионата мира руководство ФИДЕ выражало уверенность: Казахстан готов принимать еще больше шахматных мероприятий глобального масштаба. Какова позиция Казахстанской шахматной федерации по этому вопросу? На какие международные соревнования мы будем ориентироваться?

– Наш первый приоритет на ближайшие годы – развитие детско-юношеских шахмат. Мы бы хотели сфокусироваться на проведении в Казахстане глобальных детских соревнований – чемпионатов мира, Азии, всемирной детской олимпиады. За такие мероприятия мы планируем в скором времени бороться через процедуру биддинга (онлайн-аукциона в режиме реального времени), которую проводит Международная шахматная федерация.

ФИДЕ уже увидела, насколько качественно Казахстан проводит турниры уровня взрослых чемпионатов мира и этапов Гран-при. Поэтому к нам есть высокое доверие и стремление к дальнейшему сотрудничеству. Я уверен, это позитивное партнерство будет только расширяться.

Конечно же, мы продолжим поддерживать женские шахматы как один из флагманов казахстанского спорта. Как уже было отмечено, здесь у нас идет планомерная и четкая работа по подготовке игроков глобального уровня.

Невозможно представить развитие казахстанских шахмат и без формирования сильной мужской сборной. Нам важно, чтобы в стране появились гроссмейстеры до 20 лет с потенциалом вхождения в мировую элиту. Для этого уже сейчас мы проводим большую селекционную деятельность, работаем с детьми в возрасте от 10 лет. В этом нам помогают опытные тренеры-гроссмейстеры Евгений Владимиров, Антон Филиппов и другие. Талантливые ребята у нас есть – теперь необходимо решить вопрос их перехода в профессиональные шахматы, организации постоянных тренировок, сборов, четких турнирных графиков. Одним из решений станет проведение в Казахстане серии открытых международных турниров, на которых в короткие сроки можно усилить и закалить от 50 до 100 наших дарований. Экономически гораздо оправданнее собрать турнир у себя и привлечь максимальное количество детей, чем каждый раз отправлять единицы за рубеж.

Мы стремимся сформировать в Казахстане атмосферу постоянного шахматного роста, чтобы у нас регулярно проводились профессиональные соревнования, массовые мероприятия, тренировки, семинары и так далее. Это долгосрочная работа, которая должна дать самые достойные результаты.

Есть ли планы у федерации по развитию любительских шахмат? Судя по тем же болельщикам в "Балуан Шолаке", люди просто хотят играть невзирая на спортивные перспективы и регалии.

– Популяризируя наш спорт, мы хотим охватить шахматами все возрасты. Мы планируем создать лиги на дошкольном, школьном, университетском и корпоративном уровнях. У каждого, начиная с маленького ребенка и до менеджера крупной компании, уже в этом году появится возможность выступать на соревнованиях. Так, в 2022-м были сделаны первые шаги в этом направлении – ведущие компании страны проявили значительный интерес к корпоративной лиге. Это одна из инициатив, которая формирует положительное отношение бизнеса к интеллектуальному спорту.

В популяризации шахмат мы рассчитываем на активную информационную работу – к примеру, подготовку регулярных шахматных передач на телевидении, развитие специализированных пабликов и аккаунтов в социальных сетях, продвижение мультимедийной продукции. Шахматный мир крайне интересен, если креативно и регулярно рассказывать о его ярких и драматических событиях.

Беседовал Азамат Байгалиев

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