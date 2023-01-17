Как в Астане очищают тротуары и дороги от наледи
Как пишет пресс-служба акимата Астаны, активно продолжаются снегоуборочные работы. С утра в работах задействовано более 2 тыс. дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Только за прошедшую ночь с 16 на 17 января из столицы вывезли почти 32 тыс. кубометров снега или 2535 большегрузов. С начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено около 2,2 млн кубометров снега и наледи или свыше 177 тыс. рейсов.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Также ведется отсыпка песко-соляной смеси во всех районах города – в общественных местах, внутриквартальных территориях, на тротуарах, остановочных павильонах и т.д.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Во избежание получения травм и падений жителям и гостям столицы следует соблюдать правила поведения при гололеде.