Как в Астане очищают тротуары и дороги от наледи

В последние дни на тротуарах и дорогах столицы наблюдается образование наледи в связи с резким перепадом температур. Коммунальные службы города ведут активные круглосуточные уборочные работы, а также очистку территории проезжей и пешеходной частей ото льда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата Астаны, активно продолжаются снегоуборочные работы. С утра в работах задействовано более 2 тыс. дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники.





Фото: пресс-служба акимата города Астаны





Только за прошедшую ночь с 16 на 17 января из столицы вывезли почти 32 тыс. кубометров снега или 2535 большегрузов. С начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено около 2,2 млн кубометров снега и наледи или свыше 177 тыс. рейсов.





Фото: пресс-служба акимата города Астаны





Также ведется отсыпка песко-соляной смеси во всех районах города – в общественных местах, внутриквартальных территориях, на тротуарах, остановочных павильонах и т.д.





Фото: пресс-служба акимата города Астаны





Во избежание получения травм и падений жителям и гостям столицы следует соблюдать правила поведения при гололеде.