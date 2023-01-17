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Как в Астане очищают тротуары и дороги от наледи

рабочие Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В последние дни на тротуарах и дорогах столицы наблюдается образование наледи в связи с резким перепадом температур. Коммунальные службы города ведут активные круглосуточные уборочные работы, а также очистку территории проезжей и пешеходной частей ото льда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата Астаны, активно продолжаются снегоуборочные работы. С утра в работах задействовано более 2 тыс. дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники.


лестница

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


Только за прошедшую ночь с 16 на 17 января из столицы вывезли почти 32 тыс. кубометров снега или 2535 большегрузов. С начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено около 2,2 млн кубометров снега и наледи или свыше 177 тыс. рейсов.


уборка снега

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


Также ведется отсыпка песко-соляной смеси во всех районах города – в общественных местах, внутриквартальных территориях, на тротуарах, остановочных павильонах и т.д.


рабочие

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


Во избежание получения травм и падений жителям и гостям столицы следует соблюдать правила поведения при гололеде.

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