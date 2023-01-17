Токаев провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби
Токаев отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим экономическим и торговым партнером Казахстана в регионе. Как сказал глава государства, пишет Акорда, в ходе переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подписаны важные соглашения.
По словам президента, принятая правительствами Казахстана и ОАЭ Совместная декларация о создании стратегических инвестиционных проектов придаст мощный импульс укреплению двустороннего партнерства.
Фото: Акорда
Глава государства, подчеркнув приоритетность инвестиционного взаимодействия, пригласил группу компаний шейха Сурура бен Мухаммеда Аль Нахаяна реализовать ряд проектов под эгидой принятой декларации.
В свою очередь старший представитель правящей семьи эмирата Абу-Даби поделился своими планами по инвестированию в казахстанские проекты.