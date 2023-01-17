Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном, сообщает Zakon.kz.

Токаев отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим экономическим и торговым партнером Казахстана в регионе. Как сказал глава государства, пишет Акорда, в ходе переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подписаны важные соглашения.



По словам президента, принятая правительствами Казахстана и ОАЭ Совместная декларация о создании стратегических инвестиционных проектов придаст мощный импульс укреплению двустороннего партнерства.





Фото: Акорда





Глава государства, подчеркнув приоритетность инвестиционного взаимодействия, пригласил группу компаний шейха Сурура бен Мухаммеда Аль Нахаяна реализовать ряд проектов под эгидой принятой декларации.

В свою очередь старший представитель правящей семьи эмирата Абу-Даби поделился своими планами по инвестированию в казахстанские проекты.