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Токаев провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби

ОАЭ Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном, сообщает Zakon.kz.

Токаев отметил, что Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим экономическим и торговым партнером Казахстана в регионе. Как сказал глава государства, пишет Акорда, в ходе переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подписаны важные соглашения.

По словам президента, принятая правительствами Казахстана и ОАЭ Совместная декларация о создании стратегических инвестиционных проектов придаст мощный импульс укреплению двустороннего партнерства.


ОАЭ

Фото: Акорда


Глава государства, подчеркнув приоритетность инвестиционного взаимодействия, пригласил группу компаний шейха Сурура бен Мухаммеда Аль Нахаяна реализовать ряд проектов под эгидой принятой декларации.

В свою очередь старший представитель правящей семьи эмирата Абу-Даби поделился своими планами по инвестированию в казахстанские проекты.

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