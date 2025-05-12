Президент провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Акорде 12 мая 2025 года, приветствуя высокого гостя, глава государства отметил, что его визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса казахско-эмиратским отношениям.

"По словам президента, Объединенные Арабские Эмираты являются одним из главных партнеров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления. В 2023 году правительства двух стран подписали Совместную декларацию о реализации стратегических инвестиционных проектов", – сказано в сообщении.

Отмечено, что Объединенные Арабские Эмираты входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана. В 2024 году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем в два раза, достигнув рекордных значений.

Глава государства приветствовал подписание в рамках этого визита более 20 коммерческих соглашений на сумму, эквивалентную 5 миллиардам долларов. Их реализация придаст мощный импульс стратегическому сотрудничеству и будет способствовать укреплению взаимовыгодных двусторонних связей.

Наследный принц поблагодарил за теплый прием и отметил, что с особым чувством снова посещает Казахстан – страну, которую он высоко ценит за ее природную красоту и гостеприимство народа.

"Он подчеркнул, что отношения между Казахстаном и ОАЭ строятся на доверии, взаимной поддержке и стремлении к общему прогрессу. Эти связи давно вышли за рамки торгово-инвестиционного взаимодействия, охватывая широкий спектр направлений – от энергетики и транспорта до цифровой инфраструктуры и образования", – сообщили в Акорде.

По словам наследного принца, подписываемые сегодня соглашения отражают общность в видении приоритетных целей совместной деятельности в будущем.

Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом 11 мая 2025 года. Сегодня, 12 мая, в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония его встречи.