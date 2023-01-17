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Токаев обсудил в ОАЭ строительство ветровой электростанции в Казахстане

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместного проекта в сфере энергетики.

Глава государства отметил, что Казахстан поставил цель достичь углеводородной нейтральности до 2060 года, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии с 4 до 15% до 2030 года.

Президент выразил уверенность, что подписанное соглашение о сотрудничестве между министерством энергетики Казахстана, фондом KIDF и компанией Masdar будет реализовано в полной мере. В соответствии с документом планируется реализация совместного проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Туркестанской и Жамбылской областях.

Мухаммед Аль-Рамахи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи и отметил высокий потенциал Казахстана в сфере развития зеленой энергетики. Он сообщил о заинтересованности его компании в совместной реализации крупных проектов в этой области.

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