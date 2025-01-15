Токаев в Абу-Даби обсудил с инвестором крупный проект на 1,4 млрд долларов для Казахстана

В рамках рабочего визита в Абу-Даби президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи. Об этом 15 января 2025 года говорится в Telegram-канале Акорды, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что партнерство между Казахстаном и Masdar вышло на качественно новый уровень. Он отметил, что стороны успешно подписали все необходимые соглашения для реализации крупного проекта строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.

Объем инвестиций в данный проект составит 1,4 млрд долларов.

В свою очередь Мухаммед Аль-Рамахи проинформировал президента о планах компании по началу строительных работ и выразил заинтересованность в использовании местных компонентов для производства ветряных турбин в рамках этого проекта.

Состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего расширения присутствия Masdar в Казахстане и реализации новых значимых проектов в сфере возобновляемой энергетики и цифровизации.

Также на встрече присутствовал генеральный исполнительный директор по переработке и сбыту Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Халид Салмин.

Фото: akorda.kz

Глава государства подчеркнул, что наша страна придает большое значение дальнейшему развитию партнерских отношений с компанией ADNOC.

Со своей стороны Халид Салмин отметил значительные перспективы для взаимодействия между национальными нефтегазовыми компаниями обеих стран.

Собеседники обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, а также в области геологоразведочных работ. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 января 2025 года. В этот же день во дворце Qasr Al Shatie состоялась его встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. А 14 января глава государства первым выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби". Позднее Касым-Жомарт Токаев поговорил с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу.