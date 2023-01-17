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Ситуация в Украине: Суд дал разрешение на заочный арест Януковича, Киев планирует получить от ЕС 3 млрд евро

экс-президент Украины Фото: Facebook/Виктор Янукович
Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана", сообщает Zakon.kz.
  • Москва в ответ на 9-й пакет санкций ЕС расширила стоп-лист европейских чиновников, которым запрещен въезд в Россию, заявил МИД. Речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке украинских войск, а также государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения.
  • Алексей Арестович написал заявление об увольнении с должности советника офиса президента, его отставку приняли. Сам Арестович отметил: "Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку".
  • Офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц назначил нового министра обороны страны – им стал 62-летний Борис Писториус. До этого дня он занимал пост главы МВД в федеральной земле Нижняя Саксония, а ранее на протяжении 7 лет был мэром Оснабрюка.
  • Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено после проведения ремонтных работ – Минтранс РФ.
  • Минобороны РФ доведет численность армии до 1,5 млн человек до 2026 года – глава российского ведомства Сергей Шойгу.
  • Увеличение численности российских войск связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – пресс-сек президента РФ Дмитрий Песков.
  • Тела 15 погибших в результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре остаются неидентифицированными, пишут украинские источники. Всего погибли 44 человека.
  • Евросоюз объявил о выплате Украине первого в 2023 году транша макрофинансовой помощи, сообщили в Минфине страны. На этой неделе Украина получит 3 млрд евро. Всего в этом году ЕС предоставит 18 млрд евро.
  • Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике: "России в прошлом году удалось пройти через риски, которые возникли неожиданно, в этом году мы понимаем, что нас ждет".

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