Ситуация в Украине: Суд дал разрешение на заочный арест Януковича, Киев планирует получить от ЕС 3 млрд евро
Фото: Facebook/Виктор Янукович
Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "евромайдана", сообщает Zakon.kz.
- Москва в ответ на 9-й пакет санкций ЕС расширила стоп-лист европейских чиновников, которым запрещен въезд в Россию, заявил МИД. Речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке украинских войск, а также государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения.
- Алексей Арестович написал заявление об увольнении с должности советника офиса президента, его отставку приняли. Сам Арестович отметил: "Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку".
- Офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича.
- Канцлер Германии Олаф Шольц назначил нового министра обороны страны – им стал 62-летний Борис Писториус. До этого дня он занимал пост главы МВД в федеральной земле Нижняя Саксония, а ранее на протяжении 7 лет был мэром Оснабрюка.
- Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено после проведения ремонтных работ – Минтранс РФ.
- Минобороны РФ доведет численность армии до 1,5 млн человек до 2026 года – глава российского ведомства Сергей Шойгу.
- Увеличение численности российских войск связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – пресс-сек президента РФ Дмитрий Песков.
- Тела 15 погибших в результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре остаются неидентифицированными, пишут украинские источники. Всего погибли 44 человека.
- Евросоюз объявил о выплате Украине первого в 2023 году транша макрофинансовой помощи, сообщили в Минфине страны. На этой неделе Украина получит 3 млрд евро. Всего в этом году ЕС предоставит 18 млрд евро.
- Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономике: "России в прошлом году удалось пройти через риски, которые возникли неожиданно, в этом году мы понимаем, что нас ждет".
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ