Жители Риддера требуют сделать перерасчет за тепло из-за холода в квартирах, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", 2 котла на городской ТЭЦ вышли из строя. Аварию частично устранили за несколько часов, но проблему в целом это не решает, говорят областные чиновники. Капитальный ремонт на энергообъекте до сих пор не проведен.

"Капитальный ремонт на предстоящий отопительный сезон данной компанией не был произведен вообще никакой. Поэтому силами подрядных организаций все ремонтные работы выполнены в кратчайшие сроки. Буквально вчера ночью тоже 2 котла вышли из строя, но на данный момент все теми же подрядными организациями 1 котел уже восстановлен". Руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Дидар Кенесбаев

На ремонт риддерской ТЭЦ дали 200 млн тенге. Еще летом эти деньги для компании, как предоплату за тепло, собрали местные школы и больницы. Но никакие работы на энергообъекте проведены не были, рассказывают в областном акимате. Кроме того, руководство компании скрыло пожар, который случился на станции еще в сентябре. А сейчас в бюджете ТЭЦ даже нет денег, чтобы заплатить за уголь.

По словам Кенесбаева, только за уголь на данный момент задолженность составляет перед "Каражырой" более 1 млрд тенге.

Отмечается, что ТЭЦ Риддера задолжала за топливо и ремонтные работы порядка 3 млрд тенге. Пока угольные разрезы идут навстречу предприятию и отпускают уголь в долг. Чтобы полностью привести объект в порядок, нужно 8 млрд тенге.

Но банковскую гарантию о наличии таких средств хозяева Риддерской теплоцентрали до сих пор не предоставили. Трижды акимат области направлял письмо с предложением выкупить станцию в коммунальную собственность. Сообщается, что ответа от частника до сих пор нет.

Между тем местные жители хотят, чтобы коммунальщики сделали перерасчет за те дни, когда горожане замерзали в своих квартирах. А местные общественники ратуют за возвращение ТЭЦ в коммунальную собственность.