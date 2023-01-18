Названы вредные привычки, которые "убивают" ноутбук

Любая техника рано или поздно может выйти из строя, и ноутбуки не являются исключением. Некоторые вредные привычки могут существенно сократить срок службы устройства, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего эксперт Денис Кусков посоветовал не класть ноутбук на мягкую мебель или одеяло, сообщает "Прайм".

Эти устройства выделяют много тепла, а компактный размер не позволяет производителям оснастить их такими же эффективными системами охлаждения, как у компьютеров. Перегрев ноутбука может привести к его выходу из строя – временно или даже перманентно.



Кусков также предупредил, что следует бережно обращаться с ноутбуком и не бросать его даже на мягкую поверхность, потому что от этого могут прийти в негодность комплектующие, которые составляют его, что-то может оторваться (платы, и так далее), к тому же механические жесткие диски (HDD) довольно уязвимы к любой тряске. Эксперт порекомендовал также не носить ноутбук за экран или за один край, как это делают многие – могут подвести петли (шарниры), которые скрепляют верхнюю часть ноутбука с нижней, плюс вы сжимаете его матрицу, что может сказаться на ухудшении ее работы. Именно по той же причине не стоит и хлопать крышкой устройства – велик риск разбить экран.

Кусков особо подчеркнул, что не стоит ни есть, ни особенно пить за ноутбуком. Причем, если на лэптоп попала вода, то еще есть шансы, что он останется в рабочем состоянии, а вот чай, кофе и сахаросодержащие напитки почти наверняка загрязнят и окислят комплектующие устройства. В этом случае ноутбук будет очень сложно восстановить, и без ремонта не обойтись, а в нынешних условиях это очень дорого. Крошки от еды также могут засорять клавиатуру, они попадают внутрь и со временем какие-то клавиши могут не функционировать.

Эксперт также призвал не забывать об антивирусах. Ведь даже проверенные сайты могут быть заражены вредоносными программами и всегда лучше обезопасить себя. Конечно, зачастую антивирусы "съедают" слишком много пространства, однако если вы активный пользователь, то вам без них не обойтись.

Не стоит разряжать батарею ноутбука "в ноль": ведь аккумуляторные батареи плохо переносят полный разряд. Если вы будете допускать такое регулярно, то батарея ноутбука быстро придет в негодность. И уже через несколько месяцев ноутбук сможет работать от батареи всего один час вместо положенных четырех или шести. Обычно при снижении уровня заряда до определенного уровня (как правило, это 10 или 15 процентов) устройство выдает на экран предупреждение. В таком случае его нужно поставить на зарядку.



"Бережное отношение к аккумуляторной батарее устройства позволяет намного продлить срок службы". Денис Кусков

Наконец, эксперт отметил, что нужно быть аккуратными с проводом (шнуром) питания ноутбука, не стоит его перекручивать. Блок питания лэптопа требует еще больше внимания, ведь его очень легко повредить. Выключая его, всегда тяните за вилку, а не за провод, и не сворачивайте его слишком туго, подытожил Кусков.