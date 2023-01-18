Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

70 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

коронавирус в Казахстане на 18 января Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки у девятерых казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 53 заболевших. 

На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 2000 человек (–1 841+ и 159 КВИ-), из них в стационарах находится – 169 пациентов, на амбулаторном уровне  – 1831 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 9 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Читайте также

Как военные, МВД и Нацгвардия помогают ташкентцам пережить морозы

Ономастическая комиссия одобрила создание площади ООН и улицы Аскара Забикулина в Астане

В Германии полиция задержала Грету Тунберг

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
Что такое единый платеж и что он в себя включает
Что такое единый платеж и кто его сможет применять
в Казахстане хотят увеличить предел пособия по больничному листу
Предел пособия по больничному листу хотят увеличить в Казахстане
морозы в Узбекистане
Из-за морозов жители Узбекистана согревались и готовили еду на кострах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления