70 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки у девятерых казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 53 заболевших.

На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 2000 человек (–1 841+ и 159 КВИ-), из них в стационарах находится – 169 пациентов, на амбулаторном уровне – 1831 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: