70 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки у девятерых казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии, сообщает Zakon.kz.
Двумя сутками ранее в стране выявили 53 заболевших.
На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 2000 человек (–1 841+ и 159 КВИ-), из них в стационарах находится – 169 пациентов, на амбулаторном уровне – 1831 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 9 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 4 пациента.
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