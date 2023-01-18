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Казахстан завоевал "золото" на Кубке мира по стендовой стрельбе

Стендовая стрельба Золото Кубка Фото: olympic.kz
Женская сборная Казахстана по стендовой стрельбе заняла первое место на этапе Кубка мира по мишеням в городе Рабат (Марокко), сообщает Zakon.kz.

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Эти соревнования стали первыми международными стартами для ведущих стрелков планеты. Они оказались удачными для казахстанцев.

Отечественные стрелки в лице наших девушек стали лучшими в категории "скит". Женская сборная Казахстана, куда вошли Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Адель Садакбаева, завоевала золотую медаль в командных состязаниях.

В решающей встрече за медаль высшего достоинства казахстанки стреляли лучше и точнее, чем сборная США.

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Куандык Шынасилов
Казахстан Марокко
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