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Казахстанка завоевала золотую медаль в Кубке мира по стендовой стрельбе

Казахстанка завоевала золотую медаль в Кубке мира по стендовой стрельбе Фото: Министерство туризма и спорта
На проходящем в Каире рейтинговом Кубке мира член сборной Казахстана по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко выиграла золотую медаль, сообщает Zakon.kz.

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По информации Министерства туризма и спорта РК, Дмитриенко стала лучшей в финальном зачете упражнения "трап".

Отметим, что успешное участие в данном соревновании позволяет поднять свой рейтинг по табличной шкале ISSF для получения именной олимпийской квоты для участия в летних Олимпийских играх в Париже.

Кубок мира в Египте продлится до 1 февраля, в нем принимают участие более 700 стрелков из 65 стран мира. Сборную Казахстана представляют 16 человек.

Ранее сообщалось, что казахстанские стрелки завоевали "серебро" на Чемпионате Азии.


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