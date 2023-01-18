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МСХ подготовило приказ о введении запрета на вывоз лука

подготовлен приказ о введение запрета на вывоз лука Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О введении запрета на вывоз отдельных товаров с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на три месяца запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лука репчатого (Код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 070310), в том числе в государства-члены ЕАЭС", – говорится в документе.

Проект подготовлен в рамках реализации решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях о запрете экспорта лука сроком на три месяца для предотвращения массового вывоза лука из Казахстана и стабилизации цены на него.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 января 2023 года.

17 января Минсельхоз сообщил о том, что Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях приняла решение о запрете экспорта лука сроком на три месяца.

В частности, это связано с тем, что отмечается ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук. К примеру, он связан с природными катаклизмами в Пакистане – одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке нашей республики.

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Открытые НПА МСХ РК Казахстан
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