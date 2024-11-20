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В Казахстане продлят запрет на вывоз некоторых видов рыбы

Рыба, рыболовство, рыбный отдел, магазин, продукты питания , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 12:14 Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О введении запрета на вывоз отдельных видов непереработанной рыбы с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза непереработанной рыбы: прочей свежей или охлажденной рыбы (судака), сома свежего или охлажденного, за исключением кларевого (африканского) сома, сома мороженого, за исключением кларевого (африканского) сома, прочей пресноводной рыбы, мороженого (судака) сроком на 6 месяцев", – говорится в документе. 

Как поясняют в Минсельхозе, анализ деятельности рыбоперерабатывающих предприятий выявил недостаточность сырья, в то время как более половины экспорта составляет мороженая непереработанная рыба.

Так, на сегодня общая мощность данных предприятий более 100 тысяч тонн в год, однако их загруженность составляет 40%.

В этой связи с 15 апреля по 15 октября 2023 года был ограничен экспорт судака и сома в необработанном виде, который был продлен еще на полгода (с 5 февраля по 5 августа 2024 года).

По окончании действия запрета проведен анализ эффективности введенного ограничения, показавший необходимость его продления.

"Полагаем, что ведение ограничения на экспорт непереработанной рыбы будет способствовать сохранению и устойчивому использованию рыбных ресурсов, а также росту производства рыбной продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, что повысит рентабельность за счет более эффективного использования сырья", – отметили в МСХ.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вводится запрет на вывоз некоторых видов рыбы.

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