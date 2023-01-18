Прогноз погоды на три дня в Казахстане дали синоптики

По данным синоптиков "Казгидромета", в Казахстане 19-21 января сохранится погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

В "Казгидромете" сообщили, что обширный северо-западный антициклон все еще сохранит свое влияние на синоптическую ситуацию Казахстана.

Сохранится погода без осадков, лишь на востоке, северо-востоке страны пройдет снег. Резких изменений в температурном фоне не ожидается, в ночное и утреннее время морозы все еще сохранятся, но постепенно активизируется дневной прогрев.

