Сколько в Казахстане построено жилья в 2022 году

По данным Бюро национальной статистики, в январе-декабре 2022 года ввод в эксплуатацию общей площади жилья уменьшился на 8,8%, сообщает Zakon.kz.

Так, в прошлом году из общего количества жилых зданий введено в эксплуатацию:

1540 многоквартирных домов общей площадью 8 843,9 тыс. м2, что составило 91,5% к 2021 году;

36 365 индивидуальных жилых домов общей площадью 6 499,8 тыс. м2, что составило 92,6% к 2021 году.

При этом средние фактические затраты на строительство квадратного метра общей площади жилья в 2022 году выросли на 12,2%.

Увеличение ввода жилья наблюдалось в 14 регионах республики. По темпам роста лидирует Павлодарская область (на 32,1%), затем идут Восточно-Казахстанская область (на 15,4%) и область Жетісу (на 8,8%).

Вместе с тем меньше ввели жилья в эксплуатацию в областях Ұлытау (на 29,6%), Мангистауской (на 15,1%), Северо-Казахстанской (13,1%) и Атырауской (на 7,8%), а также в городах Астана (на 24,7%) и Алматы (на 34,6%).