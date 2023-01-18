Определены участки деятельности погранслужбы на казахстанско-кыргызской границе

Мажилис 18 января одобрил соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана об участках деятельности пограничных представителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Основная цель договора – определить территориальные пределы участков государственной границы, на которых пограничные представители Казахстана и Кыргызстана несут ответственность за выполнение своих функций.

"Со стороны Казахстана определены следующие участки: в пределах Алматинской области, Кордайский – в пределах Кордайского, Меркенского, Чуйского районов Жамбылской области. Таразский – в пределах Жуалинского, Жамбылского и Рыскуловского районов Жамбылской области. Со стороны Кыргызстана: Иссык-Кульский – в пределах Иссык-Кульской области, Чуйский – в пределах Чуйской области, Таласский – в пределах Таласской области". Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Ерлан Алдажуманов

В целом ратификация и вступление в силу протокола будут способствовать установлению правовой основы для регулирования взаимоотношений между Казахстаном и Кыргызстаном на казахстанско-кыргызской границе.