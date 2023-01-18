Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Определены участки деятельности погранслужбы на казахстанско-кыргызской границе

Определены участки деятельности погранслужбы на казахстанско-кыргызской границе Фото: gov.kz
Мажилис 18 января одобрил соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана об участках деятельности пограничных представителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Основная цель договора – определить территориальные пределы участков государственной границы, на которых пограничные представители Казахстана и Кыргызстана несут ответственность за выполнение своих функций.

"Со стороны Казахстана определены следующие участки: в пределах Алматинской области, Кордайский – в пределах Кордайского, Меркенского, Чуйского районов Жамбылской области. Таразский – в пределах Жуалинского, Жамбылского и Рыскуловского районов Жамбылской области. Со стороны Кыргызстана: Иссык-Кульский – в пределах Иссык-Кульской области, Чуйский – в пределах Чуйской области, Таласский – в пределах Таласской области". Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Ерлан Алдажуманов

В целом ратификация и вступление в силу протокола будут способствовать установлению правовой основы для регулирования взаимоотношений между Казахстаном и Кыргызстаном на казахстанско-кыргызской границе. 

Читайте также

Казахстан и Узбекистан будут выдавать друг другу осужденных

Пленарное заседание Мажилиса – 18 января 2023 года

Озвучены предварительные итоги выборов в Сенат

Тамила Языкова
КНБ Мажилис Парламента РК Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Что такое единый платеж и что он в себя включает
Что такое единый платеж и кто его сможет применять
в Казахстане хотят увеличить предел пособия по больничному листу
Предел пособия по больничному листу хотят увеличить в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления