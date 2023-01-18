ПРАВМЕДИА: эксперт расскажет о готовящихся поправках по вопросам ЖКХ

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный ИС "Параграф", в ходе которого расскажут о новом этапе проведения реформы ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

Более 90 поправок были инициированы в Закон "О жилищных отношениях" и направлены на рассмотрение депутатов Парламента. Тем не менее, по мнению участников рабочей группы, работавшей над законопроектом, документ все еще содержит массу пробелов и нуждается в доработке.



Оправдала ли ожидания проводимая в течение трех лет жилищная реформа?

Каковы перспективы развития отрасли управления и содержания общего имущества в многоквартирных жилых домах?

Об этом поговорим в прямом эфире с руководителем Комитета по жилищной реформе СРО НАК РК Аркадием Рубцовым.



