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ПРАВМЕДИА: эксперт расскажет о готовящихся поправках по вопросам ЖКХ

ПРАВМЕДИА: эксперт расскажет, о готовящихся поправках по вопросам ЖКХ Фото: freepik
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный ИС "Параграф", в ходе которого расскажут о новом этапе проведения реформы ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

Более 90 поправок были инициированы в Закон "О жилищных отношениях" и направлены на рассмотрение депутатов Парламента. Тем не менее, по мнению участников рабочей группы, работавшей над законопроектом, документ все еще содержит массу пробелов и нуждается в доработке.

  • Оправдала ли ожидания проводимая в течение трех лет жилищная реформа?
  • Каковы перспективы развития отрасли управления и содержания общего имущества в многоквартирных жилых домах?

Об этом поговорим в прямом эфире с руководителем Комитета по жилищной реформе СРО НАК РК Аркадием Рубцовым.


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