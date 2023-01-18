Казахстанские боксеры стартовали с двух побед на молодежном чемпионате Азии
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Открыл данный турнир Санжар Ташкенбай, который уже является одним из лидеров взрослой сборной страны. Титулованный и талантливый боксер в 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов переиграл Анваржана Ходжиева из Кыргызстана. За ним на ринг Бангкока вышел другой наш перспективный боксер – Махмуд Сабырхан, который на старте ЧА-2023 в весе до 57 килограммов победил узбека Мирзабека Мирзахалилова.
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Далее по расписанию ЧА-2023 по боксу 19 января на ринге появятся казахстанские девушки:
48 кг. Анель Кудайберген – Фарзона Фозилова (Узбекистан)
50 кг. Молдир Тойкова – Мариэль Таландрата (Филиппины)
52 кг. Жансая Рахимберды – Тхи Хой Нгуен (Вьетнам)
57 кг. Виктория Графеева – Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)
Азиатское первенство завершится 26 января.