Казахстанские боксеры стартовали с двух побед на молодежном чемпионате Азии

В Бангкоке (Таиланд) стартовало азиатское молодежное первенство по боксу до 22 лет с участием представителей Казахстана. В первый день соревнований на ринг вышли два казахстанца, которые с успехом завершили свои поединки, сообщает Zakon.kz.

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Открыл данный турнир Санжар Ташкенбай, который уже является одним из лидеров взрослой сборной страны. Титулованный и талантливый боксер в 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов переиграл Анваржана Ходжиева из Кыргызстана. За ним на ринг Бангкока вышел другой наш перспективный боксер – Махмуд Сабырхан, который на старте ЧА-2023 в весе до 57 килограммов победил узбека Мирзабека Мирзахалилова.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Далее по расписанию ЧА-2023 по боксу 19 января на ринге появятся казахстанские девушки:

48 кг. Анель Кудайберген – Фарзона Фозилова (Узбекистан)



50 кг. Молдир Тойкова – Мариэль Таландрата (Филиппины)

52 кг. Жансая Рахимберды – Тхи Хой Нгуен (Вьетнам)

57 кг. Виктория Графеева – Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)

Азиатское первенство завершится 26 января.

