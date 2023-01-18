В приграничном с Казахстаном регионе России введен карантин по бешенству
В Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области отметили, что в связи с выявлением случая заболевания бешенством на территории Омского муниципального района введен карантин.
"Эпизоотический очаг расположен на территории фильтровальной насосной станции на 25 км по Черлакскому тракту", – говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что карантинные ограничительные мероприятия введены до 13 марта 2023 года.
"Управление Россельхознадзора по Омской области контролирует все проводимые мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона", – отмечается в сообщении.
В управлении также отметили, что Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству: в 2017 году было зарегистрировано девять очагов заболевания, в 2018 году – шесть, в 2019 году – 17, в 2020 году – 16, в 2021 году – 24, в 2022 году – пять.
С начала 2023 года в Омской области уже зарегистрировано три очага бешенства: на территории Омского, Муромцевского и Калачинского муниципальных районов.
Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распространенностью и заболеваемостью в развитых странах. Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели зараженного. Название болезни происходит от слова "бес", потому что в древности считалось, что причиной заболевания является одержимость злыми духами.