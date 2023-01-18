В приграничном с Казахстаном регионе России введен карантин по бешенству

В граничащей с Казахстаном Омской области с начала 2023 года зарегистрировали три очага бешенства. 18 января 2023 года стало известно, что в регионе выявлен новый очаг, сообщает Zakon.kz.

В Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области отметили, что в связи с выявлением случая заболевания бешенством на территории Омского муниципального района введен карантин.

"Эпизоотический очаг расположен на территории фильтровальной насосной станции на 25 км по Черлакскому тракту", – говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что карантинные ограничительные мероприятия введены до 13 марта 2023 года.

"Управление Россельхознадзора по Омской области контролирует все проводимые мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона", – отмечается в сообщении.

В управлении также отметили, что Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству: в 2017 году было зарегистрировано девять очагов заболевания, в 2018 году – шесть, в 2019 году – 17, в 2020 году – 16, в 2021 году – 24, в 2022 году – пять.

С начала 2023 года в Омской области уже зарегистрировано три очага бешенства: на территории Омского, Муромцевского и Калачинского муниципальных районов.