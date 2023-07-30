На обеспечение эпизоотической безопасности региона в ЗКО в 2023 году выделили 2,7 миллиарда тенге

По информации областного управления ветеринарии, с начала 2023 года в регионе зарегистрировано три очага особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных, из них два очага бешенства собак в Уральске и один очаг лептоспироза лошадей в Таскалинском районе области.

Во всех очагах проведен полный комплекс соответствующих ветеринарных мероприятий. В прошлом году было зарегистрировано 14 очагов особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Сейчас остро стоит вопрос с распространением бруцеллеза.

"В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами все поголовье КРС и МРС исследуется два раза в год (весной и осенью) с возраста от 12 месяцев. По итогам І полугодия на бруцеллез исследовано 411 тысяч голов КРС, из них выявлено 2,9 тысячи голов с положительным результатом. На бруцеллез МРС исследовано 498 тысяч голов, из них выявлено 490 голов с положительным результатом. Больные бруцеллезом сельскохозяйственные животные должны быть сданы на мясоперерабатывающие предприятия, осуществляющие санитарный убой, в срок не более 15 календарных дней. В начале текущего года заключены меморандумы о забое санитарного скота с 8 мясоперерабатывающими предприятиями – ИП "Куспанов С.", ИП "Жеңіс", ТОО "Таскала ЗКО", ИП "Тайыр", ТОО "Батыс Адал-Ет", ТОО "Кублей", КХ "Коржын", СПК "Шынгырлау Агро", – сообщил руководитель областного управления ветеринарии Серик Нурмаганбетов.

На сегодняшний день 29 владельцам зараженных животных выплачена компенсация на общую сумму 1 миллион 272 тысячи тенге. В 2023 году запланирована идентификация 299 тысяч голов КРС, 559 тысяч голов МРС, 12,7 тысячи голов свиней, 354 голов верблюдов и 51 тысячи голов лошадей. Ежегодно в целях обеспечения ветеринарной безопасности области 13 ветеринарными станциями проводится ряд работ по вакцинации против 13 особо опасных болезней животных, диагностике, идентификации молодняка, организации своевременной сдачи санитарных животных на убой. Запланировано проведение обработки 100,9 тысячи голов крупного рогатого скота. По итогам І полугодия 40 500 голов крупного рогатого скота прошли обработку. Оставшееся поголовье будет подвергнута обработке осенью этого года.

"На ветеринарных станциях работают более 600 ветеринарных специалистов. В этом году увеличена на 22% заработная плата ветеринарных специалистов, в среднем составляет 167-203 тысячи тенге, заработная плата ветфельдшера – 171 тысяча тенге, заработная плата ветсанитаров – 93 тысячи тенге. Кроме того, с этого года ветеринарным специалистам, работающим с патогенными биологическими агентами, выплачивается доплата к заработной плате в размере 35-50% от должностного оклада и двухмесячное пособие на оздоровление при выходе на ежегодный трудовой отпуск". Серик Нурмаганбетов

Фото: акимат ЗКО

"С начала года по области проведена биостерилизация 2073 собак и кошек, которые возвращены в естественную среду обитания, 1195 бродячих собак умерщвлены на основании обращений жителей. На сегодняшний день в базе данных ЗКО зарегистрировано 19 013 собак и кошек, в том числе имеющих владельцев – 5239, бродячих животных – 13 774. С 1 сентября учет домашних животных для владельцев становится обязательным. Постановка на учет и стерилизация проводятся в государственной ветеринарной организации или частной ветеринарной клинике за счет владельца животного", – отметил руководитель областного управления ветеринарии Серик Нурмаганбетов.