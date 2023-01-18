Генсек ООН раскритиковал нефтяные компании за расширение производства

Генеральный секретарь ООН обвинил производителей ископаемого топлива и их финансовых покровителей в "гонке за расширение производства", сообщает Zakon.kz.

Выступая в среду, 18 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Антониу Гутерриш заявил, что обязательство ограничить глобальное потепление на 1,5°C выше доиндустриального уровня "исчезает", пишет The Guardian.

"Мы заигрываем с климатической катастрофой. Каждая неделя приносит новую ужасающую климатическую историю", – сказал он.

Гутерриш прямо обвинил в этом индустрию ископаемого топлива, когда обратился к аудитории в Давосе, состоящей из политиков и бизнес-лидеров, среди которых десятки высокопоставленных руководителей крупнейших мировых нефтегазовых компаний.

По словам генерального секретаря, частный сектор должен принимать непосредственное участие в работе по достижению климатических целей. Компаниям было предложено до конца года разработать планы по достижению нулевого уровня выбросов.

Ранее Гутерриш заявил, что в данный момент происходит разделение мира на Запад и Восток.

По мере того, как встреча в Давосе продолжается, группа международных климатических активистов, среди которых Ванесса Накате из Уганды, Грета Тунберг из Швеции, Хелена Гуалинга из Эквадора и Луиза Нойбауэр из Германии, подали петицию "прекратить и воздерживаться", призывая руководителей ископаемых видов топлива "немедленно прекратить открывать новые объекты добычи нефти, газа или угля и прекратить блокировать переход к чистой энергии".