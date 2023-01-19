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ВОЗ: перенесшие коронавирус по прошествии года имеют более высокий иммунитет

коронавирус Фото: pixabay
В ВОЗ заявили, что переболевшие COVID-19, а также те, кто и привился, и перенес заболевание, имеют по прошествии года более высокую степень защиты от тяжелого протекания возможного повторного заболевания, чем невакцинированные и непереболевшие, сообщает Zakon.kz.

Ученые сделали этот вывод на основе 26 исследований, сообщает ТАСС.

В публикации представлен систематический обзор уровня иммунитета, ставшего следствием инфицирования COVID-19, а также следствием инфицирования и вакцинации – так называемого гибридного иммунитета.

Анализ показывает, что гибридный иммунитет обеспечивает более высокую защиту, демонстрируя преимущества вакцинации даже в том случае, если она была проведена после того, как люди переболели COVID-19.

По словам ученых, защита от серьезного заболевания и госпитализации остается высокой по прошествии 12 месяцев после появления гибридного иммунитета или же иммунитета, ставшего следствием инфицирования, в сравнении с невакцинированными и не подвергавшимися заражению людьми.

В ВОЗ подчеркнули, что по прошествии года после обретения человеком гибридного иммунитета вероятность серьезного заболевания у него по меньшей мере на 95% ниже в сравнении с теми, кто не вакцинировался и не переболел.

Защита от повторного заражения у обладателей гибридного иммунитета или же иммунитета, ставшего следствием перенесенного заболевания, также является существенной. В первом случае риск заболеть на 42% ниже, а во втором – на 25% ниже, чем у непривитых и непереболеших ковидом людей.

По состоянию на 18 января в ВОЗ поступили сообщения о 663 001 898 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 707 959 умерших. За последние сутки было выявлено 237 243 случая инфицирования, умерли 830 человек.

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