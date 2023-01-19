Более 100 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
У четверых казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в стране зафиксировали 70 заболевших КВИ. По состоянию на 19 января это число увеличилось до 101 заболевшего.
На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 1967 человек (–1 820+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится – 154 пациента, на амбулаторном уровне – 1813 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 9 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 4 пациента.
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