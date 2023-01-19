Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 100 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

коронавирус в Казахстане на 19 января Фото: Zakon.kz
У четверых казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране зафиксировали 70 заболевших КВИ. По состоянию на 19 января это число увеличилось до 101 заболевшего.

На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 1967 человек (–1 820+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится – 154 пациента, на амбулаторном уровне – 1813 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 9 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Читайте также

Гибель детей от сиропа в Узбекистане: родным детей могут выплатить компенсацию

В Астане Национальный научный онкологический центр перейдет из частной собственности в государственную

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
18 января в Казахстане отключат телевидение и радио
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления