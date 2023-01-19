Более 100 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

У четверых казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране зафиксировали 70 заболевших КВИ. По состоянию на 19 января это число увеличилось до 101 заболевшего.

На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 1967 человек (–1 820+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится – 154 пациента, на амбулаторном уровне – 1813 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: