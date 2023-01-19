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В Алматы планируют закрыть 30 кладбищ

В Алматы планируют закрыть 30 кладбищ Фото: Zakon.kz
В Алматы планируют закрыть 30 кладбищ. Об этом стало известно на встрече главы города Ерболата Досаева с населением Алатауского района, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц рассказала, что в районе находится два кладбища – мусульманское и христианское. Жители ждут их закрытия уже не один год, но решение по ним до сих пор не принято.

Отвечая на вопрос, заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщил, что в городе 70 кладбищ, 30 из которых планируют закрыть. Что касается Алатауского района, то по двум кладбищам сейчас готовят постановление о закрытии.

"Работу по закрытию кладбищ я начал осенью прошлого года. Но с чем мы столкнулись. Многие кладбища у нас даже не приняты на баланс. Сейчас нужно провести техническую оценку по заполняемости и после этого готовить решение по закрытию", – рассказал Ерболат Досаев.

Градоначальник добавил, что после 2011 года работы по закрытию кладбищ в городе и вовсе не проводились.

"Для того, чтобы принять на баланс кладбище, нужно знать его размеры, сколько там должно быть мест, какое на сегодня заполнение, вот всю эту работу проводим. К сожалению, без этой бумажной работы закрыть кладбище невозможно. Два проекта постановления готовятся, надеюсь, что до конца февраля закроются".Ерболат Досаев

В октябре 2022 года стало известно, что в Алматинской области разграбили 15 могил.

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