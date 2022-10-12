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В Алматинской области разграбили 15 могил

В Алматинской области разграбили могилы Фото: Zakon.kz
Выломанные чугунные оградки пытаются восстановить родственники усопших. Они требуют поймать и наказать виновных, сообщает Zakon.kz.

По всему кладбищу от некогда красивых чугунных оградок остались только столбы и разрушенный фундамент, сообщает телеканал "Алматы".

Зухра Карабаева вместе с дочерью приехала на место захоронения своей мамы. Однако там выломали и увезли оградку и повредили фундамент. Она уже обратилась с заявлением в полицию, однако злоумышленников пока не нашли.

38 лет этой оградке у бабушки с дедушкой. Такое впервые. Это просто страшно! Не знаю, что за время и почему люди такие жестокие. Почему люди не бояться ни бога, ни черта?! Заниматься таким вандализмом – это просто страшная картина. Как можно вообще с кладбища что-то уносить?!Зухра Карабаева

Всего вандалы разграбили 15 могил. При этом оградки из легкого металла остались нетронутыми. Злоумышленники спилили и украли только чугунные.

В полиции заверили, что для привлечения виновных к ответственности будут приложены все усилия.

На сегодняшний день заведено уголовное дело по заявлению, поступившему 24 сентября. Ведутся следственно-оперативные мероприятия. Родственники захороненных, чьи могилы были разграблены, будут уведомлены о произошедшем. На моем опыте это первый такой случай.Замначальника Жамбылского РОП Жаркын Ершанов

После инцидента полицейские проводят рейды по пунктам приема металла. Пока найти какие-либо улики не удалось. На самом же кладбище теперь круглосуточно дежурят правоохранители.

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