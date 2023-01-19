Аким Риддера предупредил жителей о понижении температуры в теплосети

Аким Риддера Дмитрий Горьковой предупредил жителей о понижении температуры в теплосети, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата города, 19 января в 06:54 в цехе топливоподачи АО "Риддер ТЭЦ" началось возгорание. Для тушения пожара были задействованы личный состав СПЧ-1, ПЧ-14, КУНГ ГАЗ, специальная техника.

Как отметили в акимате, на данный момент пожар ликвидирован, жертв нет.

Уже начаты работы по восстановлению подачи топлива.

"Температура теплосети временно будет понижена". Аким Риддера Дмитрий Горьковой

Экстренно прибыл аким области Даниал Ахметов. Также горожан просят сохранять спокойствие.

4 января сообщалось, что на АО "Риддер ТЭЦ" затопило багерную станцию. Стоит отметить, что об этом в соцсетях сообщил аким. Также ранее два котла на городской ТЭЦ вышли из строя. Аварию частично устранили за несколько часов.