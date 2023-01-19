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На ТЭЦ в Риддере произошел пожар

В Риддере горит ТЭЦ Фото: пресс-служба МЧС РК
19 января в социальных сетях появилось видео пожара ТЭЦ в городе Риддере в Восточном Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано на одной из страниц в Instagram.

"Произошло возгорание в цехе топливоподачи. В данный момент все потушено, жертв нет", — говорится в подписи к видео.

В акимате ВКО прокомментировали происшествие.

Согласно данным ведомства, аким региона Даниал Ахметов уже выехал в Риддер.

"По итогам заседания штаба будет дана официальная информация", — добавили в акимате.

4 января сообщалось, что на АО "Риддер ТЭЦ" затопило багерную станцию. Стоит отметить, что об этом в соцсетях сообщил аким. Также ранее, 2 котла на городской ТЭЦ вышли из строя. Аварию частично устранили за несколько часов.

Кроме того, жители Риддера после ряда происшествий требуют сделать перерасчет за тепло. 

На ремонт риддерской ТЭЦ дали 200 млн тенге. Еще летом эти деньги для компании, как предоплату за тепло, собрали местные школы и больницы. Но никакие работы на энергообъекте проведены не были, рассказывают в областном акимате.

Кроме того, руководство компании скрыло пожар, который случился на станции еще в сентябре. А сейчас в бюджете ТЭЦ даже нет денег, чтобы заплатить за уголь.

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