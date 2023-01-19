Шесть иностранцев депортировали из Казахстана

Иностранных граждан выслали из Казахстана за нарушение миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант" полицейские проводят для выявления и пресечения нарушений миграции. За два дня рейда сотрудники полиции выявили 206 нарушений закона. К административной ответственности привлечены 127 иностранцев и 75 граждан и юрлиц Казахстана. Последние незаконно нанимали трудовых мигрантов на работу.

"За нарушение миграционного законодательства по решению суда шесть иностранцев были выдворены из страны". МВД РК

В январе правила нахождения иностранцев в Казахстане изменились. Теперь для мигрантов, въезжающих в страну, будут действовать новые условия пребывания.