Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Шесть иностранцев депортировали из Казахстана

6 иностранцев депортировали из Казахстана Фото: Zakon.kz
Иностранных граждан выслали из Казахстана за нарушение миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант" полицейские проводят для выявления и пресечения нарушений миграции. За два дня рейда сотрудники полиции выявили 206 нарушений закона. К административной ответственности привлечены 127 иностранцев и 75 граждан и юрлиц Казахстана. Последние незаконно нанимали трудовых мигрантов на работу.

"За нарушение миграционного законодательства по решению суда шесть иностранцев были выдворены из страны".МВД РК

В январе правила нахождения иностранцев в Казахстане изменились. Теперь для мигрантов, въезжающих в страну, будут действовать новые условия пребывания.

Читайте также

Полиция прекратила дело в отношении Рамиля Мухоряпова

Мария Мельникова
Комитет миграционной службы МВД РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
торги на бирже
Доллар продолжает дорожать на торгах, а евро бьет рекорды в обменниках
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления