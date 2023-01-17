В Казахстане изменили правила въезда и пребывания иммигрантов

Постановлением правительства Казахстана внесены изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из РК и Правила осуществления миграционного контроля, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения затронули пункт по разрешенным срокам пребывания иммигрантов в Казахстане.

Так, уточняется, что срок пребывания заканчивается:

для иммигрантов, прибывших в РК в порядке, не требующем получения визы, – по истечении 30 календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней, если иной порядок не установлен соглашением с соответствующей стороной или правительством Казахстана;

для граждан государств-членов Евразийского экономического союза – по истечении 90 календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней;

для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в РК, – по истечении срока визы;

для граждан государств, с которыми у Казахстана имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, – по истечении сроков, указанных в этих договорах;

для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, – по истечении срока действия данного разрешения;

для иммигрантов, привлеченных к административной ответственности за ранее допущенные нарушения срока пребывания в РК, – по истечении 15 календарных дней после вынесения решения о привлечении к административной ответственности;

для иммигрантов, осужденных за совершение уголовного правонарушения, – по истечении 10 календарных дней после отбытия наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев их выдворения на основании решения суда;

для иммигрантов, постоянно проживавших в РК и оформивших документы на выезд из Казахстана за границу на постоянное место жительства, – по истечении 30 календарных дней после оформления документов;

для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке сообщили о совершении в отношении них деяний, признаваемых в соответствии с Уголовным кодексом РК тяжким или особо тяжким преступлением, – по истечении 30 календарных дней после рассмотрения заявления в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством республики;

для иммигрантов, осужденных по приговорам судов РК условно к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также условно-досрочно освобожденных, – по истечении 15 календарных дней после завершения срока назначенного наказания либо не отбытой части наказания;

для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке признаны потерпевшими или свидетелями по уголовным делам о таких преступлениях, – срок пребывания продлевается на период, необходимый для расследования уголовного дела, но не более чем на 90 календарных дней;

в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях социального, природного, техногенного характера и введении чрезвычайного положения в связи с реальной угрозой стихийного бедствия или крупномасштабной аварии (катастрофы), а также нарушениях графика работы транспорта) – срок пребывания продлевается на период, необходимый для организации выезда, но не более, чем на 30 календарных дней.

Вместе с тем в правило добавлено, что для иммигрантов из стран ЕАЭС, прибывших на основании визы на въезд в РК и оформивших разрешение на временное проживание, исчисление разрешенного им срока пребывания при въезде в РК осуществляется путем исчисления со дня фактического въезда 180 календарных дней назад.

Если при въезде установлено превышение иммигрантом разрешенного ему срока пребывания, то принимается решение об отказе во въезде.

Также говорится, что для пребывания указанных иммигрантов на территории республики исчисление разрешенного срока пребывания осуществляется путем отчисления 180 календарных дней назад со дня контроля (день, на который необходимо определить законность пребывания иммигранта на территории РК).



Этим иммигрантам исчисление разрешенного им срока пребывания при выезде из РК осуществляется путем отчисления со дня фактического выезда 180 календарных дней назад.

Вместе с тем указанные требования не распространяются на иммигрантов, получивших в установленном порядке разрешение на временное проживание.



Учет иммигрантов, проживающих или работающих на арендованных у РК территориях, производится в информационной системе миграционной службы (ИС МП) при выезде за пределы арендуемой территории на основании документов, удостоверяющих личность, и регистрации по месту жительства на арендуемой территории. Датой въезда в Казахстан при этом является дата выезда за пределы арендуемой территории.

Постановление вводится в действие с 27 января 2023 года.