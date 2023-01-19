Казахстанка погибла в Италии

27-летняя студентка докторантуры университета Салерно Асем Жарбосын погибла после наезда автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Студентка попала под машину, за рулем которой находился 20-летний парень, сообщает Corriere Del Mezzogiorno.

По данным издания, смертельное ДТП произошло 17 января в центре города Салерно. Девушку сбил возле театра Верди 20-летний водитель Peugeot 308. Молодой человек остановился и вызвал медиков. Он также прошел тест на алкоголь, который был отрицательным.

Полицейские восстановили картину произошедшего. Асем переходила дорогу возле поворота, где ее сбил автомобиль. Медики пытались реанимировать студентку, однако им это не удалось.