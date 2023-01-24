Помощь рядом: как устроены горные домики для заблудившихся туристов в Алматы

Несчастные случаи в горах в зимний период явление не редкое. Люди замерзают, получают травмы и теряются. Но чиновники решили максимально обезопасить туристов, в наиболее популярных местах теперь установлены специальные домики. То, насколько они практичны и эффективны, выяснил Zakon.kz.

Пеший поход в горы – лучший способ отдохнуть от городской суеты. Но к нему стоит серьезно подготовиться. Как правило, многие не обращают внимание на сообщения экстренных служб Казахстана, не смотрят на погоду, а еще отказываются от специальной экипировки. Специалисты считают, что такие действия могут быть фатальными. И чтобы хоть как-то обезопасить любителей гор, в часто посещаемых местах установили 18 небольших хижин, где туристы могут переночевать, укрыться от непогоды, согреться и вызвать спасателей.

Такие конструкции чиновники и бизнесмены решили сооружать совместно. Первый домик появился в предгорьях в прошлом году. После установки специалисты еще несколько недель отрабатывали всевозможные условия и то, как покажет себя сооружение. К слову, делали их с учетом местного климата.

Итак, домики контейнерного типа, они утеплены и представляют собой модульную конструкцию площадью около девяти квадратных метров. В горную местность их транспортировали на вертолетах. Специалисты их называют "хижинами". Домики специально выкрасили в яркий цвет, выбрали оранжевый, его легко будет заметить издалека. Все такие строения оборудованы системой экстренной связи с алматинскими спасателями.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Хижины оснастили всем необходимым для туристов: медицинская аптечка, несколько розеток для зарядки телефона, печка с дровами, а еще карты маршрутов и теплое одеяло. Кроме того, есть минимальный продуктовый набор, который позволит продержаться до прибытия помощи, – чай, спички, лапша быстрого приготовления, сухари и консервы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Практически все домики находятся на высоте от двух с половиной до трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Их корпус термоизолированный, и даже если в хижине не окажется дров, внутри все равно будет приемлемая температура, а летом в таких конструкциях прохладно. Но главное, в домиках можно укрыться от сильного ветра и дождя. Средства связи в убежище работают от солнечных батарей, а точные координаты каждой из хижин доступны в навигаторе.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Специалисты рассказывают, что на крышах всех 18 домиков установлены солнечные станции, которые позволяют выработать больше "зеленой" энергии. Установить их решили по простой причине: на высоте солнечное излучение мощнее, а снег, отражая лучи на солнечные панели, только усиливает его. Так обеспечивается постоянное поступление электроэнергии. Кроме того, в хижинах установлены радиорелейные мачты, которые оснащены функцией раздачи Wi-Fi.

Воспользоваться небольшой и утепленной хижиной может бесплатно любой человек, но ее сохранность зависит и от самих туристов. К слову, пользователи социальных сетей уже неоднократно писали о фактах вандализма некоторых туристов, которые после себя оставили мусор, сломали розетки и вынесли из домика практически все запасы еды. Поймать таких расхитителей полицейские не могут, а власти Алматы призвали отдыхающих быть более сознательными и относиться к хижинам бережнее. Они надеются, что проект сформирует у них культуру посещения гор. Стоит отметить, что с момента их установки в горах ими уже воспользовалось более 20 туристских групп.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Места для установки хижин были выбраны не случайно. Спасатели в первую очередь ориентировались на те локации, где туристы чаще всего терялись. А именно –крупные ущелья, по которым проходят многочисленные туристические маршруты: Средний и Левый Талгар, Кимасар, Туюк-Су, Верхний Горельник, Большое Алматинское ущелье, Шукур и Проходное. Домики также расположены на поляне "Терра" в Большом Алматинском ущелье, на пиках Букреева и Кумбель в Малом Алматинском ущелье.

Одной из причин ЧС в горах спасатели называют то, что многие отдыхающие переоценивают свои возможности. Главный спасатель ГУ "РОСО" МЧС РК Акжол Алпысбаев отмечает, что установка горных хижин – это настоящий комплекс мер, который обеспечит безопасность людей в горах.

Фото: пресс-служба ГУ "РОСО" МЧС РК

Специалисты говорят, что за последнее время количество экстренных выездов увеличилось. Так, в январе и феврале 2022 года отрядом РОСО было совершено 24 оперативных выезда, из них две поисково-спасательные операции в горах, 11 – на акватории, 7 – по обеспечению безопасности, один случай – спасательные работы в горах и два – аварийно-спасательные. Кроме того, с горнолыжного курорта "Шымбулак" было эвакуировано 11 человек, в том числе 10 детей.

Так, с начала 2023 года уже было проведено несколько спасательных операций. Из них были два горных выезда. Первый – на плато Ассы, эвакуация 43 внедорожников, среди которых была пропавшая семья из 7 человек, второй – спасение женщины, которая двое суток провела в горах. Работы проводились совместно с другими службами МЧС и волонтерами, которые на добровольной основе участвуют в поисках.

Акжол Алпысбаев рассказывает, что в алматинских горах есть особо опасные участки, например, ущелья Аюсай и Аксайское. Одна из главных причин гибели людей в горах зимой – переохлаждение. В летнее время эти места практически безопасны, но в зимний период там низкие температуры и большой снежный покров.

Всем желающим отправиться в горы спасатели рекомендуют не выходить на маршрут без предварительной подготовки и акклиматизации, а также отказаться от похода в неблагоприятную погоду.

"Во-первых, чтобы совершить поход, нужно подготовиться заранее. В горах бывает тяжело, холодно и сыро, и надо понимать, что по пути можно столкнуться с рядом сложностей и препятствий. Нужно спланировать маршрут, оповестить родных и близких. А одежда не должна быть слишком легкой, чтобы вы не замерзли, но ее не должно быть слишком много, иначе вы не сможете комфортно передвигаться – вам станет жарко и начнете потеть. Стандартный набор походной одежды включает: термобелье, теплые носки, удобные трекинговые ботинки, мембранные непромокаемые штаны, теплую кофту из флиса, теплый пуховик и варежки. Также в мороз обязательно нужно надевать балаклаву или шарф на лицо. Желательно взять с собой хобу (коврик-сидушку) для привалов. Обязательно возьмите индивидуальную аптечку первой помощи, запас еды и воды". Главный спасатель спасательного подразделения ГУ "РОСО" МЧС РК Акжол Алпысбаев

Также Акжол Алпысбаев советует не ходить в горы в одиночку. Он считает, что именно тогда туристы в большинстве случаев попадают в непогоду. Но если вы все-таки задумали поход, то совершить его лучше с группой, так пребывание в горах будет более безопасным. Дали спасатели и несколько полезных рекомендаций для посещения алматинских гор.

"Новичкам начать пешие походы можно с ущелья "Кимосар", пойти вдоль дороги до Горельника, в БАО – это японская дорога. Также можно посетить ущелье "Проходное", до источников. Там же есть водопад "Девичьи слезы". Главный спасатель спасательного подразделения ГУ "РОСО" МЧС РК Акжол Алпысбаев

В связи с участившимися в последнее время чрезвычайными случаями в горах специалисты настоятельно просят горожан и гостей Алматы отказаться от посещения труднодоступных маршрутов. Особенно не стоит этого делать, если нет специальной подготовки и экипировки.