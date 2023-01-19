В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана

В Министерстве просвещения Казахстана уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана. В 2023 году учащиеся страны будут праздновать последний звонок 1 июня наряду с Международным днем защиты детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова напомнила, что традиционно учебный год в казахстанских школах начинается 1 сентября и длится 36 недель.

"С этого года учебный год завершается у нас 31 мая. 31 мая – это учебный день, и, помимо уроков, будут проводиться внеклассные мероприятия с учетом возрастных особенностей детей". Гульмира Каримова

По ее словам, в текущем году у казахстанских школьников летние каникулы официально начинаются 1 июня.

"Этот день является Международным днем защиты детей. Наряду с этим праздником (в школах Казахстана. – Прим. ред.) будут проводиться праздники последних звонков". Гульмира Каримова





Как напомнили в пресс-службе Минпросвещения, в августе 2022 года заявлялось, что 31 мая считается учебным днем, поэтому о переносе последнего звонка речь не идет.

18 января 2023 года депутат Мажилиса Парламента Казахстана Аманжол Алтай направил запрос заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову с просьбой перенести дату проведения последнего звонка в школах страны с 31 мая на другую дату. Мажилисмен напомнил, что 31 мая был объявлен Днем памяти жертв политических репрессий и голода.

