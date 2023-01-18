Депутат просит перенести дату последнего звонка в казахстанских школах

Депутат Мажилиса Аманжол Алтай направил запрос заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову с просьбой перенести дату проведения последнего звонка в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен напомнил, что 31 мая был объявлен Днем памяти жертв политических репрессий и голода.

Указал он и на то, что в соответствии с приказом министра просвещения Казахстана последний звонок в школах также установлен на 31 мая.

"Это неправильное решение. Неужели в указанном министерстве не нашлось ни одного человека, который мог бы сказать, что 31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода. Поэтому я хочу сказать, что дату последнего звонка в школах следует перенести на 1 июня либо на 30 мая. Это очень справедливо, поскольку мы знаем, что в этот день каждый человек должен вспомнить всех наших героев". Депутат Мажилиса Аманжол Алтай

Кроме того, депутат просит в этот день отменить на телеканалах все юмористические шоу, программы и концерты. А вместо них показывать содержательные исторические программы.

В декабре прошлого года в Казахстане продлили учебный год до 31 мая.