Алексей Цой посетил перинатальный центр Актюбинской области

В Актобе прибыл руководитель медицинского центра Управления делами президента Алексей Цой, сообщает Zakon.kz.

С 17 января в регионе в рамках Дней медицинского центра Управления делами президента РК находится делегация из числа сотрудников медицинского центра УДП РК. Лучшие врачи страны впервые выехали в регион в целях оказания практической и консультативно-методической помощи населению, проведения мастер-классов и сложных высокотехнологичных операций.



Данная работа проводится в целях развития внутреннего и международного медицинского туризма, внедрения новых медицинских технологий в здравоохранение РК, расширения потенциала и возможностей больниц медицинского центра Управления делами президента РК для оказания помощи населению.





Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области





Цой ознакомился с возможностями областного перинатального центра, представляющего собой уникальный медицинский комплекс и оказывающего услуги при проблемах репродуктивного здоровья, осложнениях беременности и родов.

Центр оснащен современным оборудованием, соответствующим европейским стандартам, в том числе специальными реанимационными системами для выхаживания глубоко недоношенных детей и проведения хирургических вмешательств высокой сложности.





Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области





Ежемесячно врачи центра принимают 650-700 родов, женщинам с наиболее тяжелыми осложнениями оказывается помощь по выхаживанию недоношенных малышей весом от 500 гр.

Цой высоко оценил оснащённость ОПЦ, в том числе родильного отделения и операционного блока, отделений лучевой диагностики, детской реанимации и интенсивной терапии.





Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области





Эффективно при ОПЦ работает и Центр раннего вмешательства, где реабилитационную помощь получают дети от 0 до 3 лет.