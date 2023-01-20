В Казахстане разработан новый инструмент для аналитики и контроля товарооборота АРМ ГО

В Казахстане разработана новая аналитическая платформа – автоматизированное рабочее место государственных органов (АРМ ГО), сообщает Zakon.kz.

Система нацелена на то, чтобы помочь сотрудникам уполномоченных госорганов в области маркировки и прослеживаемости товаров принимать эффективные управленческие решения, основанные на сборе данных, и повысить уровень государственного контроля за товарооборотом.

Любая информация – оперативно, достоверно и в полном объеме

В разработке аналитической платформы принимали участие казахстанские разработчики и сотрудники уполномоченных государственных органов и министерств. Учитывались требования и замечания госорганов, и совместная работа будет продолжаться по мере освоения представителями государственных органов этой платформы.









Фото: Аналитическая платформа АРМ ГО





АРМ ГО – это информационная система для оперативного доступа ко всей информации, которая хранится в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ). Ее основными пользователями являются сотрудники уполномоченных органов, которым будет доступна тепловая карта с информацией о том, в каком регионе, в каком районе, в какой области или по всему Казахстану зарегистрированы участники оборота. В частности – оперативная и актуальная информация о том, сколько, где зарегистрировано розничных реализаторов, оптовиков, дистрибьюторов, производителей, импортеров – как в общем, так и по различным категориям. Также для администрирования и мониторинга доступна информация об объеме производства, импорта, оборота и продажи маркированных товаров.









Фото: Аналитическая платформа АРМ ГО





При этом аналитическая система позволяет провести оперативный анализ, какие товары и где больше продаются. Можно получить как полную информацию, так и фильтровать ее по отдельным категориям, отделить зарегистрированных розничных реализаторов и оптовиков от дистрибьюторов, производителей и импортеров, что позволяет госорганам и их сотрудникам оперативно анализировать ситуацию и составлять отчеты.

"Можно отследить, сколько участников оборота было зарегистрировано в определенный период, сколько товара было произведено, отгружено или продано за такой-то промежуток времени, что значительно облегчает работу КГД МФ и других госорганов. Сотрудники могут посмотреть, сколько было произведено товара за последнюю неделю, месяц, квартал, год или за весь период маркировки". Руководитель проекта АРМ ГО Асхат Бердешов

Возможность камерального контроля и выявления контрабанды

Кроме этого, в системе АРМ ГО формируется два важных документа: это уведомление о ввозе товаров из стран ЕАЭС и уведомление о ввозе товаров из третьих стран. Напомним, что любой участник системы, любой импортер перед тем, как завезти и продавать товар на территории РК, должен сформировать уведомление о ввозе из этих стран, указав страну экспорта и товары, которые привез (сведения из соответствующей декларации). Вся эта информация доступна для КГД, и уполномоченный сотрудник в реальном времени может узнать, какие импортеры формируют уведомления о ввозе из стран.

"КГД может сравнивать все эти отчеты, допустим, об уведомлениях о ввозе из стран ЕАЭС, третьих стран, объем производства и импорта и так далее. Делать он это может как из нашей системы – ИС МПТ, так и параллельно проводить анализ по сведениям своей системы. Эти данные в дальнейшем используются для мониторинга и камерального контроля". Руководитель проекта АРМ ГО Асхат Бердешов

В целях усиления контроля за оборотом маркированных товаров на базе АРМ ГО разработан комплекс технических решений – Кабинет инспектора и мобильное приложение Naqty Gov. Этот комплекс через сканирование кодов маркировки позволяет в автоматическом режиме проводить анализ подлинности и законности проверяемых товаров на основе критериев проверки. Вся информация при помощи Naqty Gov аккумулируется в личном кабинете инспектора для более удобной работы с данными. Кроме прочего, это направление поможет выявлять контрафактную продукцию с принятием соответствующих дальнейших решений по товару и его реализатору.









Фото: Аналитическая платформа АРМ ГО





Конечной целью создания аналитической платформы и вспомогательных технических решений является оказание информационной, методологической и технической поддержки госорганам в части мониторинга за оборотом маркированных товаров и содействии в выявлении и пресечении фактов нарушения законодательства в области маркировки и прослеживаемости товаров.