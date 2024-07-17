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Законодательство РК

В Казахстане разработали новые правила изъятий из нацрежима при госзакупках

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, Казахстан, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:22 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов разработало новые Правила установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок.

Правительство РК устанавливает изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок на срок не более двух лет.

Изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок устанавливаются в целях:

  • защиты основ конституционного строя;
  • обеспечения обороны страны и безопасности государства;
  • защиты внутреннего рынка;
  • развития национальной экономики;
  • поддержки отечественных производителей товаров.

Государственный орган-разработчик проекта постановления, устанавливающего изъятие из национального режима при осуществлении государственных закупок, при внесении в Аппарат правительства РК и согласовании с другими государственными органами представляет:

  • проект постановления;
  • обоснование необходимости установления изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок;
  •  иные документы (материалы) и сведения, которые являются обоснованием необходимости установления изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок;
  • перечень показателей и сведений, представляемых для обоснования необходимости принятия проекта постановления.

Предусматривается, что уполномоченный орган заблаговременно, но не позднее 15 календарных дней до даты принятия акта об установлении изъятий направляет уведомление и перечень документов в Евразийскую экономическую комиссию и каждое из государств-членов Евразийского экономического союза.

Постановление планируется ввести в действие с 1 января 2025 года.

При этом прежние Правила установления изъятий из национального режима при осуществлении государственных закупок, утвержденные постановлением правительства РК от 31 декабря 2015 года, и поправки в него утрачивают силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 июля.

Ранее мы рассказали, что сроки размещения объявлений о госзакупках жилища сократят в Казахстане.

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