Казахстан впервые примет матч за звание чемпиона мира по шахматам
Наслаждайтесь лучшими спортивными
событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000
тенге за первое пополнение.
По информации пресс-службы FIDE, призовой фонд матча составит 2 млн евро, 60% из которых достанутся победителю, а 40% – претенденту. Тем самым в Астане будет известно имя 17-го чемпиона мира по шахматам.
31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в защите своего титула чемпиона в классических шахматах в матче с третьим в рейтинге шахматистом мира Яном Непомнящим.
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, который занял 2-е место в турнире претендентов, получил таким образом право сыграть за шахматную корону.