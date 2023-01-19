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Казахстан впервые примет матч за звание чемпиона мира по шахматам

Казахстан впервые примет матч за звание чемпиона мира по шахматам Фото: wikimedia, flickr
С 7 апреля по 1 мая 2023 года Астана впервые в истории мировых шахмат примет матч за звание чемпиона мира. За мировую шахматную корону будут сражаться Ян Непомнящий (Россия) и китаец Дин Лижэнь, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы FIDE, призовой фонд матча составит 2 млн евро, 60% из которых достанутся победителю, а 40% – претенденту. Тем самым в Астане будет известно имя 17-го чемпиона мира по шахматам.

31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в защите своего титула чемпиона в классических шахматах в матче с третьим в рейтинге шахматистом мира Яном Непомнящим.

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, который занял 2-е место в турнире претендентов, получил таким образом право сыграть за шахматную корону.

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