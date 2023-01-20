Во Франции начались столкновения на митингах против пенсионной реформы

В Париже полиция применила слезоточивый газ во время столкновений на митингах против пенсионной реформы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, выйти на забастовки французов призвали профсоюзы.

В Париже масштабная акция протеста началась на площади Республики после 19:00 по времени Астаны. Колонна движется в сторону площади Нации. Уточняется, что в акции участвуют десятки тысяч человек, в том числе представители разных отраслей, сторонники движения "желтые жилеты" и радикалы black bloc.



"Столкновения начались после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и стала оттеснять толпу силой", – говорится в сообщении.





Les pompiers sont salués par la foule dans la #manifestation contre la réforme des retraites à Paris.#greve19janvier #19janvier2023 pic.twitter.com/kZVLUGhtzE — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) January 19, 2023

Проект пенсионной реформы, против которой восстали французы, правительство планирует принять в 2023 году. Согласно новы правилам, в стране начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.