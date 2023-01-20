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Во Франции начались столкновения на митингах против пенсионной реформы

Париж Фото: скриншот видео
В Париже полиция применила слезоточивый газ во время столкновений на митингах против пенсионной реформы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, выйти на забастовки французов призвали профсоюзы.

В Париже масштабная акция протеста началась на площади Республики после 19:00 по времени Астаны. Колонна движется в сторону площади Нации. Уточняется, что в акции участвуют десятки тысяч человек, в том числе представители разных отраслей, сторонники движения "желтые жилеты" и радикалы black bloc.

"Столкновения начались после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и стала оттеснять толпу силой", – говорится в сообщении.


Проект пенсионной реформы, против которой восстали французы, правительство планирует принять в 2023 году. Согласно новы правилам, в стране начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

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Елена Беляева
Париж Франция
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