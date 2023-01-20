Карагандинцы просят разобраться откуда такие счета за электроэнергию

Жители Караганды не знают куда и кому жаловаться: счета, которые пришли им за прошлый месяц за электроэнергию заставляют их подозревать, что монополист за их счет решает свои финансовые проблемы, скопившиеся за год, передает Zakon.kz

По информации телеканала КТК, потребители не верят, что могли за месяц столько сжечь электроэнергии. По словам жителей, таких счетов, как за декабрь, не было никогда. Те, кто в другие месяцы платил по 8 тысяч, к примеру, по последним квитанциям должны 15 или даже 30 тысяч тенге.

"Домы мы редко находимся, только вечером – и пришел счет на 630 киловатт. Ну, это просто непонятно, что произошло. Потому что мы столько накрутить не могли в принципе. Вот от 300-400 – это допустимо в нашей квартире, но 630 – я не согласна. Эта проблема всех карагандинцев. Очень похоже на то, что "Караганды жарык" свои финансовые какие-то затраты просто перекладывает на плечи горожан". Гузалия Сатлер

Однако в обслуживающей компании нашли свое объяснение высоким цифрам. Специалисты напоминают, что в декабре было три выходных в честь Дня независимости.

Люди ходили в гости и принимали гостей. Тогда же в регионе больше недели держались морозы. Также отмечают: в зимнее время бытовая техника потребляет больше электричества. К тому же приборы учета всегда можно проверить – правда, за свой счет.



